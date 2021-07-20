Büyükşehir 3 farklı noktada ücretsiz kurban kesim hizmeti verdi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı nedeniyle ücretsiz kurban kesim hizmeti verdi. 3 farklı noktada oluşturulan kesim yerlerinde pandemi kuralları çerçevesinde randevu sistemiyle ücretsiz ve hijyenik şartlarda kesim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından Döşemealtı Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan Hayvan Pazarı ile Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı ve Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı'nda kurulan kurban kesim noktalarında ücretsiz kesim hizmeti verildi. Daha önceden aldıkları randevu saatine göre kesim noktasına giden vatandaşlar sıra beklemeden kurbanını kestirdi.

Büyükşehir Belediyesi veterinerleri kontrolünde kasaplar tarafından yapılan kesilen kurbanlıklar parçalanıp, poşetlere konularak sahiplerine teslim edildi. Kurban kesim noktalarında pandemi kuralları da ihmal edilmedi. Çevre sağlığını etkileyecek olumsuz görüntülerin yaşanmaması için çok sayıda temizlik görevlisi ve büyükşehir personeli de kurban kesim noktalarında hazır bulundu. Atık toplama ekipleri kesim yerlerini aralıksız temizleyerek, sinek oluşumunu engellemek için gerekli önlemleri aldı.

Vatandaşlar randevu alarak geldiklerini ve sıra numarasına göre kesimlerini yaptırdıklarını ifade etti. Kurbanlıklarını temiz ve steril bir ortamda kestirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Cevdet Budakoğlu "Burada umduğumuzdan daha iyi bir hizmet anlayışı gördük ve bundan da çok memnun olduk. Personeller çok titiz. Gönül rahatlığıyla buraya gelip kurbanımızı kestirebiliyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Zabıta ekipleri vatandaşların halka açık yerlerde, parklarda, yol kenarlarında, sağlıksız koşullarda hayvan satışı ve kesimi yapmalarını engellemek için bayram süresince denetimlerine aralıksız devam edecek. - ANTALYA