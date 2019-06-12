Son Dakika Haberleri: Büyükşehir 4 koldan Teyakkuzdaydı
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Büyükşehir 4 koldan Teyakkuzdaydı

4 saat önce

Yoğun ve sağanak yağışlar kot farkı olan bölgelerde sıkıntıya sebep olurken, Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm ekipleriyle seferber olarak vatandaşların sorun yaşamaması için çalışma yürüttü.

Büyükşehir 4 koldan Teyakkuzdaydı, System.String[]

Manisa'da Salı günü akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Manisa, 11 Haziran Salı günü şiddetli sağanak yağışa teslim oldu. Aniden bastıran ve oldukça şiddetli gerçekleşen yağış, su birikintileri ve kot farkı olan bazı bölgelerde taşkınlara neden oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de, yağış sırası ve sonrasında teyakkuza geçerek, vatandaşların sorun yaşamaması için seferber oldu. Evlerin ve bahçelerin içinde biriken sular itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, yollarda yaşanan çökmelere de Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca anında müdahale edilerek, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildi.

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:51 Kaynak: Bültenler
Manisa, Güncel
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