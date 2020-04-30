Büyükşehir 5 milyon fide dağıtımını tamamladı - Son Dakika
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Büyükşehir 5 milyon fide dağıtımını tamamladı

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaşanılan zor günlerde çiftçinin yanında olmaya devam ediyor.

Büyükşehir 5 milyon fide dağıtımını tamamladı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaşanılan zor günlerde çiftçinin yanında olmaya devam ediyor. Şahinbey ve Şehitkamil ilçesi çiftçilerine 350 bin domates, patlıcan ve biber fidesi dağıtımı yapıldı. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınına karşı mücadelede çiftçiye 5 milyon fide dağıtımını tamamladı.


Dünya'nın ve Türkiye'nin kısa sürede gündemine oturan korona virüs salgınına yönelik verilen ulusal mücadele devam ederken Büyükşehir Belediyesi çiftçilere verdiği desteği sürdürdü. Yaşanılan zor günlerde sanayi ve gıda endüstrisinde temel çark olan tarım için özel tedbirler alan Büyükşehir, öncelikli olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ne kayıtlı çiftçilere olmak üzere 5 milyon fide dağıtımını Şahinbey ve Şehitkamil'de tamamladı. 350 bin domates, patlıcan ve biber fidesi çiftçilere teslim edildi. Böylelikle Nurdağı, İslahiye, Oğuzeli, Şahinbey ve Şehitkamil'de coğrafi işareti alınmış ürünlerin fideleri toprakla buluşarak üretime ivme kazandıracak. Öte yandan fidelerin yanında Büyükşehir, eldiven, GASMEK kurslarında üretilen maske ve dezenfektandan oluşan hijyen kitini hediye etti.


Karadağ: "Gaziantep'e özgü ürünleri toprakla buluşturmak için gayret ediyoruz"


Konu hakkında açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçiye her zaman olduğu gibi zor günlerde de destek verdiklerini belirterek, "Özellikle korona sürecinde çiftçilerimiz kaynak ve tarım ürünlerinin piyasada bulunamaması gibi sıkıntı yaşanmaması için yanlarında duruyoruz. Yardımlarımızda Gaziantep'e özgü yerel ürünleri toprakla buluşturmak için gayret ediyoruz. Bugün burada 350 bin fide dağıtımını tamamlamış olacağız ve böylece tam mevsiminde çiftçimizin en zor döneminde ihtiyacı giderilecek. Tarım işçisinin sağlığını korumak için de fide dağıtımın yanında hijyen kiti de veriliyor. Böylelikle fidelerini sağlıkla toprakla buluştursunlar. Fidelerin seçimi yapılırken yerel ürünler olmasına dikkat ettik. Bunun için Ziraat Odası ve çiftçilerle ortak çalışma yapıldı. Çiftçilerin memnun kaldığı ürünleri tercih ediyoruz. Her ilçemizin kendine özgü ürününü destekliyoruz. Oğuzeli bölgesinde yapacağımız tarım okulu ve sera ile de kendi bitkilerimizi ve tohum çeşitlerimizi arttırıp güçlendireceğiz. Böylece hem çiftçiyi istediği kalitede tohumu vererek mutlu edeceğiz hem de verim açısından coğrafi değerlerimiz olan ürün değerlerimizi korumuş olacağız. Dağıttığımız fidelerin bol bereketli bir hasat mevsimi getirmesini diliyorum" diye konuştu.


Özsöyler: "İstenilen fide türüne göre destek veriyoruz"


Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler ise çiftçilere korona kapsamında daha fazla destek olunacağını söyleyerek, "Gaziantep'te ekilmedik alan bırakmayacağız elimizden ve bunun için ziraat odaları, ilçe ve il tarım müdürlükleriyle koordineli olarak çalışıyoruz. İstenilen fide türüne göre desteğimizi veriyoruz. Öncelikli ÇKS'si olan çiftçilerimize desteği sağlıyoruz. Dağıtım yaparken de kentin coğrafi işaretli ve yerel ürünleri olmasına dikkat ediyoruz" dedi.


Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yaptığı yardımlar sayesinde tüm ülkede belediyelerin de tarıma destek olabileceğini gösterdiğinin altını çizdi. Yapılan istişarelerde bölgenin yapısına uygun tohum ve fideleri birinci sınıf denecek şekilde verildiğini söyledi. Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit ise başkan şahin ve ekibine teşekkür etti. Bu sene yapılan dağıtımlarla yüksek miktarda hasat beklediklerini iletti. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 02:44 Kaynak: İHA


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