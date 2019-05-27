Büyükşehir, 50 Köye Çocuk Oyun Grubu Kurdu

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in "Çocuk dostu kent olacağız, Şehitkâmil'de, Şahinbey'de ne varsa aynısı diğer ilçelerde de olacak" sözleri, yeni hizmet anlayışının omurgasını oluşturdu. Bu doğrultuda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, "Oyun alanı olmayan hiçbir köy kalmasın" diyerek, çocukların ayağına oyun grubu getirdi.Nurdağı, İslahiye, Araban, Karkamış, Yavuzeli, Oğuzeli ve Nizip ilçesindeki 50 köye kurduğu çocuk oyun grubunu, miniklerin beğenisine sunuldu. İçerisinde; zıp zıp, salıncak, tahterevalli, tek, iki, üç kuleli oyun alanları, silindir ve kaydırakların yer aldığı alanları ilçe halkına kazandıran Büyükşehir, çocukların daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde eğlenerek sosyalleşebileceği bir ortam oluşturdu.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde taşra ilçelerindeki diğer köylere de oyun alanı kurulması için çalışmalarına devam edecek.

OYUN GRUBU KURULAN KÖYLER

Nurdağı ilçesi; Şatırhöyük, Bademli, Noğaylar, Kömürler, Gözlühöyük (Kırkağaç). Araban ilçesi; Yukarıkaravaiz, Fakılı, Köklüce, Hisar, Küçüklü. Karkamış ilçesi; Kelekli, Elifoğlu, Soylu, Yeşerti, Çiftlik. Oğuzeli ilçesi; Şahinbey, Direkli (Yeşilyurt Mezrası), Yeşildere, Körkün, Yakacık, Büyükkaracaören, Çatalsu, Gündoğan. Nizip ilçesi; Uluyatır, Suboyu, Sekili, Tatlıcak, Duraklı, Samandöken, Gevence, Gürbaşak, Saray, Dayıdağı, Turlu, Kamışlı. Yavuzeli ilçesi; Örenli, Süleymanobası, Ballık, Saraymağara, Karabey, AşağıHöcüklü (Çukuryurt), Beğendik. İslahiye ilçesi; Yeşilyurt, Sulumağara, Yolbaşı, Şerikanlı, Hasanlök, Boğaziçi, Örtülü ve İslahiye Merkez.