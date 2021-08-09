Üye Girişi
Büyükşehir 6 traktörü daha ziraat odalarına teslim etti - Son Dakika

Büyükşehir 6 traktörü daha ziraat odalarına teslim etti

09.08.2021 13:52
Büyükşehir 6 traktörü daha ziraat odalarına teslim etti, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Sarıoğlan, Develi ve Felahiye ilçelerindeki çiftçilerin kullanımına sunmak üzere 6 traktörü ilçe ziraat odalarına teslim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Sarıoğlan, Develi ve Felahiye ilçelerindeki çiftçilerin kullanımına sunmak üzere 6 traktörü ilçe ziraat odalarına teslim etti.

Makine İkmal Daire Başkanlığı Atölyesi'nde gerçekleşen traktör dağıtım törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ve ilçe ziraat odaların başkanları katıldı. Ziraat odaları ve çiftçiler olarak üretimde üzerlerine düşeni her zaman yapacaklarının altını çizen Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, "Bugün hayırlara vesile olan bir tören için buradayız. Bu hayırlara vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Dışarıya gidildiği zaman hep Kayseri'yi ticaret şehri, sanayi şehri olarak biliyorlar. Bu traktörler verilirken, tohumlar dağıtılırken de yüzlerce ziraat odası başkanı arıyor ve Kayseri'de çiftçilik, hayvancılık var mı diye soruyorlar. Biz de var diyoruz. Türkiye'de en iyi tarımcılık ve hayvancılığı yapan iller arasındayız. Bu konuda bizlere yardımcı olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ederim. Dağıttığı yem bitkisi tohumlarıyla, buğday tohumlarıyla, traktörlerle, sulama swapları ile arazi yollarımız yapılıyor. İstediğimiz zaman yetkililerden desteğimizi alıyoruz. Büyükşehir belediyemiz her yerde var ve biz de bu durumdan mutluyuz. Zaten birlikte olursak güçlü oluruz. Üretmenin ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu biliyoruz. Biz de ziraat odaları olarak, çiftçiler olarak üzerimize düşeni her zaman yapıyoruz. Bu zamana kadar verilen desteklerden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha iyi projelerle üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2020 yılındaki yatırımların 2021 yılında devam edeceğini ve rakamların da arttırılacağını söyleyerek, "Toprak bizim için anadır, vatandır, berekettir, üretim kaynağımızdır, toprak paylaşmaktır. O hep sıcak ve samimidir. Biz ona küskün olmayalım, o bizi hep sahiplenir. Biz Kayseri'de göreve geldiğimiz günden beri tarım ve hayvancılığa hep ayrı bir önem verdik. Bu konuda pandemi dönemindeki hassasiyetimizi de göz önüne alarak, gerekli hassasiyeti gösterip çalışmalarımızı yaptık. Bir emekle, gayretle işlediğimiz bu topraklarda tarımın olduğu her yerde ürettiği ürünleri sofralarımıza kadar taşıyan değerli çiftçilerimiz için ne yapsak azdır. Bu süreç içerisinde Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından çiftçilerimize tarımla alakalı yaklaşık toplamda 41 milyon TL harcanmış bulunmaktadır. 48 adet sulama tesisi yapıldı, 3 bin adet swap alındı, 290 mahallede dağıtım yapıldı, 130 adet hayvan içme suyu tesisi yapıldı. 15 adet kazı göleti ve 9 adet kil kaplama hayvan içme suyu göleti yapıldı. 7 bin 400 metrekare beton doğal kurutma alanı yapıldı. 16 bin doz kuduz aşısı alındı. Süt Üreticileri Birliği şubesine paketleme tesisinde kullanılmak üzere paketleme file ve film rulosu alımı yapıldı. Bin 100 adet küçükbaş hayvan alımı yapıldı ve inşallah seneye bunu 2 bine çıkaracağımızı da söylemek istiyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç, tarımsal alanda yapılan çalışmaların 41 milyon TL'yi bulduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Daha önceki günlerde 5, şimdi de 6 olmak üzere toplam 11 adet traktör dağıtımı yapıyoruz. Tarım alanında bugüne kadar yaptığımız çalışmaların maliyeti toplamda 41 milyon TL'ye ulaştı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımsal üretimde verimin ve katma değerin artmasında büyük önem sahibi tarımsal eğitim konusunda, 2020 yılında 668 çiftçiye tarım eğitimi verildi. Verilen eğitimler ile tarımda eğitimin ve kalitenin arttırılmasını hedefledik. 2021 yılında da çiftçimizin her zaman yanında olacağımızı ifade ediyoruz. Meşru ve yasal çerçevede ne gerekiyorsa bu güne kadar olduğu gibi çiftçimize yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda da gerekli desteğimizi sağlayacağız. Ben hayırseverliği ile anılan Kayserimizin insanlarına da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç tarafından ilçe ziraat odaları başkanlarına traktör ruhsatları teslim edildi. - KAYSERİ

Büyükşehir 6 traktörü daha ziraat odalarına teslim etti
Büyükşehir 6 traktörü daha ziraat odalarına teslim etti
Büyükşehir 6 traktörü daha ziraat odalarına teslim etti
Büyükşehir 6 traktörü daha ziraat odalarına teslim etti
Büyükşehir 6 traktörü daha ziraat odalarına teslim etti
Büyükşehir 6 traktörü daha ziraat odalarına teslim etti
Büyükşehir 6 traktörü daha ziraat odalarına teslim etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir 6 traktörü daha ziraat odalarına teslim etti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu 13:54 Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi 13:51 Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor 13:46 Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor
Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor 13:42 Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait 12:03 Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait 15 kişinin öldüğü kazada ölen şoför mesai arkadaşının yerine çalışmış! Arkadaşı: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim 11:34 15 kişinin öldüğü kazada ölen şoför mesai arkadaşının yerine çalışmış! Arkadaşı: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim
Piknik yapmak için evden çıkan 3 kız çocuğu kayıplara karıştı, aileler perişan 11:27 Piknik yapmak için evden çıkan 3 kız çocuğu kayıplara karıştı, aileler perişan Türklere hakaret eden Afgan gazeteciye tepkiler artıyor! 11:17 Türklere hakaret eden Afgan gazeteciye tepkiler artıyor! "SunatullahSaadatTutuklansın" etiketi TT oldu

Son Dakika Haberleri
13:54 Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu
13:51 Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi
13:50 Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi
13:47 Son Dakika: Son yangınlar Milas ve Köyceğiz'de! Diğer tüm orman yangınları kontrol altına alındı
13:45 Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor
13:44 Beşiktaş'ın transferleri tek tek geliyor! Rachid Ghezzal, artık Siyah-Beyazlı takımın futbolcusu
13:42 Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor
13:33 Son Dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli: TYT baraj puanı 140'a, AYT baraj puanı da 160'a çekilsin
13:31 Alex Teixeira'dan Beşiktaş taraftarına mesaj var: Siz istediniz, ben geliyorum
12:10 Acun Ilıcalı'dan, Burak Yılmaz paylaşımı! Fransa'da fırtınalar estiren futbolcuyu göklere çıkardı
"Tecavüze uğradım" dedi, kimse dikkate almadı! Eda Nur canına kıydıktan sonra konuşan Bakanlık: Soruşturmayı yakından takip ediyoruz         
13:59
Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi         
13:52
Son Dakika: Son yangınlar Milas ve Köyceğiz'de! Diğer tüm orman yangınları kontrol altına alındı Son Dakika: Son yangınlar Milas ve Köyceğiz'de! Diğer tüm orman yangınları kontrol altına alındı         
13:47
Beşiktaş'ın transferleri tek tek geliyor! Rachid Ghezzal, artık Siyah-Beyazlı takımın futbolcusu Beşiktaş'ın transferleri tek tek geliyor! Rachid Ghezzal, artık Siyah-Beyazlı takımın futbolcusu         
13:44
Son Dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli: TYT baraj puanı 140'a, AYT baraj puanı da 160'a çekilsin Son Dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli: TYT baraj puanı 140'a, AYT baraj puanı da 160'a çekilsin         
13:33
Babasını vurmak isteyen genç, araya giren şahsı öldürüp kayıplara karıştı Babasını vurmak isteyen genç, araya giren şahsı öldürüp kayıplara karıştı         
11:56
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:31
1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor 1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor         
11:21
Caulker'in Fenerbahçe macerası bir maç bile görmedi! Beşiktaş'a transfer oluyor Caulker'in Fenerbahçe macerası bir maç bile görmedi! Beşiktaş'a transfer oluyor         
11:11
Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor         
10:48
Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın         
10:34
Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış         
10:14
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak         
10:10
Süreyya Yalçın, taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmaya karar verdi Süreyya Yalçın, taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmaya karar verdi         
08:09
Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı         
21:44
Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı         
18:07
Pokemon GO Fest 2021 iki günde 21 milyon dolar kazandı! Pokemon GO Fest 2021 iki günde 21 milyon dolar kazandı!         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 14:09:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir 6 traktörü daha ziraat odalarına teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement