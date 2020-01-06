Büyükşehir 60 araç 150 personel ile karla mücadeleye hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir 60 araç 150 personel ile karla mücadeleye hazır - Son Dakika

Büyükşehir 60 araç 150 personel ile karla mücadeleye hazır

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan karla mücadele ekipleri göreve hazır.Bu kapsamda meteorolojinin kar yağışı uyarısının ardından 60 araç karla mücadeleye hazır hal getirildi.

Büyükşehir 60 araç 150 personel ile karla mücadeleye hazır, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan karla mücadele ekipleri göreve hazır.


Bu kapsamda meteorolojinin kar yağışı uyarısının ardından 60 araç karla mücadeleye hazır hal getirildi. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi tam teşekküllü 150 personeli ile vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sahada çalışmalarını sürdürecek.


Yalnızca karla mücadele konusunda değil, olası buzlanmalara karşı da önlemlerin alındığını belirten Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyonu Başkanlığı, "Arterlerin ulaşım güvenliği bizler için çok önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamamaları için 24 saat çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Can ve mal kayıplarının yaşanmaması için 60 aracımızı kar küreme ve tuzlanmaya hazır hale getirdik. 16 ilçe ve şehir merkezinde olası kar yağışı durumunda ekiplerimiz sahada olacaktır. Buzlanmalara karşı da önlemlerimizi aldık. Araçların kış lastiklerinin takılı olması ve karlı havalarda takip mesafelerini korumaları hiçbir zaman ihmal edilmemelidir" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı
Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde

Son Dakika Haberleri
00:06 Erzincan kar nedeniyle köyde mahsur kalan kalp hastası 6 saatte hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
00:06 Alanya ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
00:05 Ankara Valisi Şahin'den "tatil" açıklaması - Son Dakika
00:05 Irak Başbakanı yabancı askerlerin çekilmesi konusunda ABD Büyükelçisi ile görüştü - Son Dakika
00:05 Uçan çatı karşı apartmana ok gibi saplandı - Son Dakika
23:43 Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Son Dakika
22:45 Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 00:12:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir 60 araç 150 personel ile karla mücadeleye hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]