Büyükşehir 60 bin fidan üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir 60 bin fidan üretiyor - Son Dakika

Büyükşehir 60 bin fidan üretiyor

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kullar'da bulunan üretim fidanlığında 60 bin fidan yetiştiriyor.

Büyükşehir 60 bin fidan üretiyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kullar'da bulunan üretim fidanlığında 60 bin fidan yetiştiriyor.


Şehir genelindeki park, bahçe, mesire, yeşil alanlar ve biten projelerdeki çevre düzenlemeleri için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, fidan dikimi gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi dikilen fidanların belli bir kısmını kendi bünyesindeki Başiskele Kullar'da bulunan üretim fidanlığında yetiştiriyor. 100 dönüm alan genişliğine sahip olan üretim fidanlığında 60 bin fidan üretimi yapılıyor.


Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından üretim fidanlığında yapılan çalışmalarda, 2 sene önce 0-1 yaş grubu olarak dikilen ve düzenli bakımları yapılan 10 bin çınar ağacı belli olgunluğa eriştirildi. Büyüyen fidanlar rootball bez ile bağlanıp ihtiyaç duyulan yeşil alanlara dikilmek üzere ihtiyaç halinde üretim fidanlığından gönderiliyor. Büyükşehir Belediyesi üretim fidanlığında şeker akçaağaç, ıhlamur, çınar, ova akçaağaç, redshine akçaağaç, dış budak (sarı gövdeli), dış budak (aytana), piramit gürgen, piramit meşe, at kestanesi, karayemiş, ligistrum ve asma olmak üzere 17 türde fidan üretiliyor.


Üretilerek yeşil alanlara kazandırılan fidanlar ile aynı zamanda dışarıdan alımlar azaltılarak tasarruf da yapılmış olunuyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele, Kullar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:15 Kaynak: İHA
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