Büyükşehir 65 yaş ve üstü vatandaşları ve mesire alanlarını denetledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir 65 yaş ve üstü vatandaşları ve mesire alanlarını denetledi - Son Dakika

Büyükşehir 65 yaş ve üstü vatandaşları ve mesire alanlarını denetledi

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı mücadele kapsamında enfeksiyonun şehre yayılmasını engellemek amacıyla başta 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerinde vakit geçirmesi, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan bankların kaldırılması ve sosyal mesafenin korunması çerçevesinde...

Büyükşehir 65 yaş ve üstü vatandaşları ve mesire alanlarını denetledi, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı mücadele kapsamında enfeksiyonun şehre yayılmasını engellemek amacıyla başta 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerinde vakit geçirmesi, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan bankların kaldırılması ve sosyal mesafenin korunması çerçevesinde mesire alanlarına yönelik geniş çaplı bir denetim başlattı.


Çin Halk Cumhuriyeti'nde 12 Aralık tarihinde etkisini gösteren ve kısa sürede pandemiye dönüşen korona virüse karşı uluslararası arenada ve yurt genelinde önlemler ve tedbirler genişletildi. Bu kapsamda büyükşehir hem ülke güvenliği hem de şehir güvenliği açısından örnek çalışmalara imza attı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge gereğince 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağından hareketle Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ortaklaşa hareket ederek şehirde vakit geçiren risk grubundaki yaşlı vatandaşların sokağa çıkmasını engelleme çalışmalarını sıklaştırdı. Ayrıca birçok noktada bulunan banklar kaldırılarak mesire alanlarında halkın sosyalleşmesinin önüne geçildi.


Öte yandan şehrin her noktasında dezenfekte ve temizlik çalışmaları devam ederken Sağlık Bakanlığı tarafından tavsiye edilen korona virüse karşı 14 kuralın anlatıldığı broşürler, Gaziler, Sıhcan, Mütercim Asım, Karagöz, Gümrük, Keçehane, Lala Paşa Caddeleri, Elmacı ve Bakırcılar Çarşısı'yla Kültür Yolu üzerindeki esnaflara Tüketici Hakları ve Turizm Zabıta Ekipleri tarafından dağıtıldı. Ekipler ayrıca şehrin işlek yerlerindeki vatandaşları bilgilendirerek uyarıda bulundu.


Diğer yandan zabıta ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında geçici süreyle kapatılan dükkanların denetimlerini yaptı. Ekmek fırınları ve açık gıda satan dükkanlarda hijyen şartları ve dezenfekte durumlarının denetimini ise düzenli aralıklarla sürdürdü. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:27 Kaynak: İHA

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