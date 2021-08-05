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Büyükşehir 750 özel halk otobüsü şoförüne eğitim programı hazırladı - Son Dakika

Büyükşehir 750 özel halk otobüsü şoförüne eğitim programı hazırladı

05.08.2021 00:57
Büyükşehir 750 özel halk otobüsü şoförüne eğitim programı hazırladı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KAYMEK tarafından, 750 özel halk otobüsü şoförüne eğitim verilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KAYMEK tarafından, 750 özel halk otobüsü şoförüne eğitim verilecek. Bu kapsamda Özel Halk Otobüsü Şoförleri Eğitim programı tanıtımı gerçekleştirildi. Eğitim programında otobüs şoförlerine yönelik eğitim faaliyetlerinin yapılması planlanarak hizmet kalitesi ve verimin artırılması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Özel Halk Otobüsü Şoförleri Eğitim semineri toplantısına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı, Ulaşım A.Ş. ve Kayseri Halk Otobüsçüleri Esnafı Odası yetkilileri katıldı.

Eğitim programı kapsamında şoför personele yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri verilecek. Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan eğitimlerde 750 özel halk otobüs şoförü toplam 6 saat ders alacak. Eğitim programlarında, beden dili, iletişim becerileri başta olmak üzere, davranışsal yaklaşım, stres yönetimi, şoför psikolojisi, güvenli sürüş eğitimleri, iş disiplini, öfke kontrolü, iş bilgisi ve yönetimi, iş yeri kuralları ve iş ahlakı, iş etiği gibi birçok konu yer alacak.

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, hizmet devamlılığının ve kalitesinin çok önemli olduğunu ifade etti. Ulaşımda da hizmet kalitesinin artırılması noktasında birçok çalışma yapıldığını vurgulayan Beyhan, "Biz ulaşım noktasındaki tüm arkadaşlarımızı bir aile ve bir ailenin fertleri olarak görüyoruz. Bu noktada Ulaşım A.Ş. çalışanıydı, özel sektör temsilcileriydi, odaydı bir ailenin fertleri olarak görüyoruz. Herhangi bir sıkıntımız olduğu zaman kendi içimizde bu tarz sıkıntıları ve sorunları aşmayı amaçlıyoruz. Dolayısıyla bir ailede, aile fertlerinin arasında nasıl bir ilişki varsa, bu ilişki bizim ulaşım hizmetini yerini getirirken de gerek özel sektörde gerek kamuda aynı mantık içinde çözülsün istiyoruz. Bu anlamda gerekli olumlu yaklaşımları sağlayan oda yönetimimize, şoför arkadaşlarımıza, halk otobüs sahiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Beyhan, yapılacak olan eğitim programının hayırlara vesile olmasını diledi. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Halk Otobüsü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir 750 özel halk otobüsü şoförüne eğitim programı hazırladı - Son Dakika


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