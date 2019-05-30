Büyükşehir 91 km kıyı şeridini temizliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altınoluk, Akçay, Burhaniye, Zeytinli ve Ayvalık bölgesindeki yürütülen 91 kilometrelik temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını yakından inceledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altınoluk, Akçay, Burhaniye, Zeytinli ve Ayvalık bölgesindeki yürütülen 91 kilometrelik temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını yakından inceledi. Başkan Yılmaz, sahillerde ışıklandırmadan kent mobilyasına, güvenliğinden arıtmasına, otoparktan trafik yoğunluğuna kadar birçok noktaya ciddi ve kalıcı dokunuşlar yaparak Balıkesir'in turizmden aldığı payı yükseltecek.



Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan 5'i mavi bayraklı toplam 8 plaj temizlenerek milyonlarca turisti ağırlamaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi; Mıhlı - Çanakkale il sınırı ile Altınova - İzmir il sınırı arasında kalan 91 kilometre uzunluğundaki, halkın yoğun olarak kullandığı sahil aksında hummalı bir temizlik ve peyzaj çalışması yürütüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, daire başkanları ile beraber Altınoluk, Akçay, Burhaniye ve Ayvalık sahillerinde detaylı incelemelerde bulundu. Tüm plajları baştan sona yürüyerek inceleyen Başkan Yılmaz, sahildeki vatandaşları da dinleyerek taleplerini aldı.



İlk kez bu kadar detaylı ve geniş bir alanda yürütülen çalışmalar kapsamında kış ayları boyunca plajları kaplayan yabancı otlar temizlenirken kum eleme işlemiyle kum üzerinde bulunan taşlar ve çöpler temizlenerek plajlar yaza hazırlanıyor.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri detaylı temizlik ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra aydınlatma, kent mobilyası gibi küçük dokunuşlarla sahil bölgesindeki kaliteyi arttırmayı amaçlıyor. Altınoluk - Yağcılar, Güre - Venüs Sitesi civarı ve Edremit - Zeytinli Altınkum'da iskele kurulumlarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, halkın yoğun olarak kullandığı noktalarda duş ve soyunma kabini hizmetini de temiz ve sağlıklı koşullarda, ücretsiz olarak verecek. 8 ayrı noktada can kurtaran hizmetinin verileceği plajlarda günlük temizlik ve zabıta hizmeti aralıksız olarak devam edecek.



Balıkesir'in turizmden aldığı payın artırılması hedefiyle kentin sahip olduğu doğal değerleri en iyi şekilde kullanmayı hedeflediklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bu yaz sezonunda sahilleri temizleyip kullanılabilir hale getirmek için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz, yerli yabancı turist sayısını arttırmak için sahillerimizi daha cazibeli hale getirmeye çalışıyoruz. Duşa kabinden iskeleye, ışıklandırmadan kent mobilyasına kadar farklı dokunuşlar yaparak, bunların sayıları arttırdık. Sahillerimize hem hava hem de kara yolu ile ulaşım çok kolay. Farklı projelerle sahillerimizi cazibe merkezi haline getirip hak ettiği değeri almasını sağlayacağız" dedi. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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