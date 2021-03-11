Büyükşehir Acemler'e odaklandı - Son Dakika

Büyükşehir Acemler'e odaklandı

11.03.2021 11:18

Büyükşehir Acemler'e odaklandı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Acemler'deki trafik yükünü azaltacak çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Büyükşehir Acemler'e odaklandı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Acemler'deki trafik yükünü azaltacak çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Çevre Yolu'ndan gelip, İzmir istikametine gidecek araçların oluşturduğu yoğunluk, ilave şerit uygulamasıyla ortadan kalkacak.

Bursa'yı doğu batı aksında bağlayan tek ana arter olması nedeniyle kent içi trafiğin düğüm noktalarından olan Acemler'e nefes aldıracak bir çalışmaya daha start verildi. Bölgedeki yoğunluğu azaltmak adına daha önce çevre yolu dönüş kollarına şerit ilaveleri yapan Büyükşehir Belediyesi, Hayran Caddesi ve D-200 karayolundan gelen araçların yoğunluk oluşturmadan kavşağı kullanabilmeleri amacıyla Emniyet Müdürlüğü binası önüne projelendirdiği tüp geçit projesinde çalışmalara hızla devam ediyor. Bu proje kapsamında fore kazık çalışmaları devam ederken, Çevre Yolu'ndan gelip İzmir istikametine gidecek araçların oluşturduğu yoğunluğun önüne geçmek için bu bölgede de şerit genişletmesi yapılıyor. Avrupa Konseyi Çevre Yolu Acemler Kavşağı BUSKİ kolu yol genişletme çalışmaları kapsamında 260 metre uzunluğunda 3 metre yüksekliğinde perde duvar imalatı ile yol genişletmesi için gerekli olan kazı ve dolgu imalatları tamamlandı. Yağmur suyu, korkuluk, bordür ve tretuvar imalatlarının tamamlanmasının ardından yapılacak asfaltlama ile yol 4 şeride çıkarılacak ve İzmir yoluna dönecek araçların oluşturduğu yoğunluk ortadan kalkacak.

Çok yönlü çalışma

Acemler'deki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak amacıyla bölgede hummalı bir çalışma sürdüren Büyükşehir Belediyesi'nin, Ali Osman Sönmez Hastanesi karşısındaki alana kazandıracağı otobüs ve özel araçlar için otopark projesi de hızla ilerliyor. Ali Osman Sönmez Hastanesi karşısı ve Hayran Caddesi yolu üzerine yaklaşık 15 bin 450 metrekare alana kurulan şehir içi otobüs ve araç otopark alanında asfaltlama öncesi son dolgu çalışmaları yapılıyor. Alan içerisinde 15 otobüs ve 1 taksi peronu ile 272 araçlık açık otopark bulunacak. Açık otopark, hem bölge otoparkı olarak kullanılacak hem de Ali Osman Sönmez Hastanesinin açılmasının ardından gelecek hasta yakınlarının parklanma ihtiyacını karşılayacak. Mevcutta bulunan Batı Garajı ve Acemler istasyonu yanında bulunan otobüs alanı yeni yapılan yere taşınacak.

Yol medeniyettir

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'yol medeniyettir' diyerek son 3 yılda ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiklerini, dünyada yatırımların durma noktasına geldiği pandemi sürecine rağmen ulaşım projelerinden asla taviz vermediklerini söyledi. Bursa'nın en önemli gündem maddesi olan ulaşıma köklü çözümler üretmek adına çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Acemler Kavşağı dönüş kollarına daha önce yaptığımız ilave şerit uygulamaları saatlik geçiş kapasitesinde önemli bir artış sağladı. Çevre yolundan gelip, BUSKİ önünden İzmir istikametine gidecek araçların kavşak koluna gelmeden oluşturdukları yoğunluğun ortadan kaldırılması için bu bölgede de şerit genişletmesi yapıyoruz. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü önündeki genişletme çalışmasını daha önce tamamlamıştık. Bu çalışma tamamlandığında yoğunluğun önemli ölçüde azalacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

Büyükşehir Acemler'e odaklandı
Büyükşehir Acemler'e odaklandı
Büyükşehir Acemler'e odaklandı
Büyükşehir Acemler'e odaklandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir Acemler'e odaklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi
Biber gazlı banka hırsızı her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı Biber gazlı banka hırsızı her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı         
14:17
Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaşmaya varıldı Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaşmaya varıldı         
13:46
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak         
13:16
Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin         
12:50
Türkiye'de en hızlı satılan ikinci el otomobil markası Renault oldu Türkiye'de en hızlı satılan ikinci el otomobil markası Renault oldu         
12:21
Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü         
11:46
Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi         
11:24
Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor         
11:06
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak         
10:33
Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın         
10:20
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi         
23:43
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 14:27:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Acemler'e odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei