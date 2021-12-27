Büyükşehir Adana'da su baskını problemini en aza indirmek için aralıksız çalışıyor - Son Dakika
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Büyükşehir Adana'da su baskını problemini en aza indirmek için aralıksız çalışıyor

27.12.2021 11:25

ASKİ şehirdeki kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını ayırıyor, ızgaraların temizliğini periyodik olarak gerçekleştiriyor.

ASKİ şehirdeki kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını ayırıyor, ızgaraların temizliğini periyodik olarak gerçekleştiriyor. Ani su baskınlarını ortadan kaldıracak projeler birer birer hayata geçiriliyor

Adana'da geçtiğimiz hafta iki gün aralıksız süren sağanak yağıştan etkilenen noktalara müdahale eden ASKİ ekipleri, Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bulunan Çukurova İlkokulu'nun girişinde oluşan su birikintisinin bir daha tekrarlanmaması için yağmur suyu hattı döşedi. Böylece okulun bulunduğu sokakta bir daha su baskını sorunu yaşanmaması hedefleniyor. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, vatandaşın su baskını sorunu yaşamamasına yönelik verdiği talimatlara binaen, kentteki altyapıyı günden güne daha iyi hale getirmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AMAÇ SU BASKINLARININ ORTADAN KALDIRILMASI

Adana'da yağmur yağdığında çeşitli noktalarda oluşan su baskınlarını ortadan kaldırmak için uzun süredir gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarına ve yağmur suyu hattı döşenmesi faaliyetlerine devam eden ASKİ, mahallelerde yaptığı işlere, nokta atışlarıyla da ekleme yapıyor.

SORUN TEKRARLANMAYACAKÇukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki Çukurova İlkokulu'nun girişinde yağmur suyu birikmesi üzerine harekete geçen ASKİ ekipleri, daha önce yağmur suyu hattı bulunmayan sokakta çalışma gerçekleştirdi. Yağmur suyu hattının döşenmesiyle birlikte, başta okul önü olmak üzere, sokakta su tahliyesi gerçekleştirildi. Tahliye hattının döşenmesiyle birlikte olası yağışlarda büyük problem yaşanmayacağı belirtildi.

BİRLEŞİK HATLAR AYRILIYOR, IZGARALAR TEMİZLENİYORASKİ tarafından şehir genelindeki birçok noktada eşzamanlı sürdürülen yağmur suyu çalışmaları kapsamında bir yandan birleşik sistem olarak işleyen kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ayrıştırılıyor, diğer yandan da ızgaraların ve hatların temizlikleri periyodik olarak sürdürülüyor.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Büyükşehir Adana'da su baskını problemini en aza indirmek için aralıksız çalışıyor - Son Dakika


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