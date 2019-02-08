Büyükşehir Aday Gösterdi, Türk Kültürü Araştırma Ödülüne Layık Görüldü

'Manisa Ağızları' kitabıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ödüle aday gösterilen Prof. Dr. Ayşe İlker de, ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı. Ödül töreninin 10 gün sonra İstanbul'da düzenleneceği belirtildi.

Elginkan Vakfı'nın 2006 yılından bu yana düzenlediği 'Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri'nin 2018 yılı kazananları belli oldu. 'Manisa Ağızları' çalışmasıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından aday gösterilen Prof. Dr. Ayşe İlker de bu ödüle layık görüldü. Ödüle layık görülen diğer isimler ise; Meslek hayatı boyunca yaptığı çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Zehra Toska, "Türk Altay Kuramı" çalışmasıyla, Prof. Dr. A. Semih Güneri, "Manisa Ağızları" çalışmasıyla, Prof. Dr. Ayşe İlker, "Dede Korkut" çalışmasıyla Prof. Dr. Sadettin Özçelik oldu. Ödül töreninin 10 gün sonra İstanbul'da düzenleneceği belirtildi.

Ayşe İlker Kimdir?

1960 yılında Manisa'da doğan Ayşe İlker Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi'nde Yüksek Lisans ve Doktora yapan Ayşe İlker 1990-1994 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Prof. Dr. Ayşe İlker halen Celal Bayar Üniversitesi'nde Profesör olarak görev yapmakta olan İlker, öykü, araştırma inceleme ve makale ve derleme yazıları kaleme aldı.