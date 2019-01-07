Büyükşehir Adayı Gökçe Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soner Gökçe Türk Ocakları Malatya Şube Başkanlığı ziyaret etti.

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soner Gökçe Türk Ocakları Malatya Şube Başkanlığı ziyaret etti.



Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe'nin Türkocağı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirten başkan Nadir Günata "Çıkmış oldukları bu yolda başarılar diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi memleketin temel taşlarından birisidir Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda çok önemli hizmetleri olmuştur uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi Devleti o anlayışla yönetmiştir. Biz yeniden Cumhuriyet Halk Partisinin o eski günlerde Atatürk'ün kurmuş olduğu parti olma münasebetiyle yeniden aynı şekilde aynı ruhla çalışmaya gayret etmeye çağırıyoruz. Atatürk'ün kurduğu partinin heder olmasını asla kabul etmeyiz temel taşlarından biri olan bu partinin mensuplarında aynı duygu ve düşünce içinde olmasını bekleriz eğer arada farklı düşünceler var ise yanlış şeyler var ise bunlardan ayıklanması düzeltilmesinin yanındayız. Partiler demokrasimizin bir gereğidir partiler odalar vakıflar devletler olacaktır. Biz insan sevgisine dayalı insan haklarına saygılı insanların özgür ve hür düşünen bir anlayışı kabul etmelerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Soner Gökçe ise, "Bir yerel seçim var. Şunu bilmenizi istiyorum ki demokrasiler bir araştır Bu bir yerde bir sürecin içerisinde olmamızı gerektiriyor. Ancak şunu bilmenizi istiyorum ki önceliğimiz tüm Malatya mızı tüm toplumumuzu değerlerimizi Az önce söylediğiniz gibi İnönü de bizim Özal da bizim bu noktadaki fikrinizi saygıyla karşılıyorum ve teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediyesi kampanyamızın özünde Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde fikirleri ve vermiş oldukları mücadelenin yanında Özal nu da bizim İnönü de bizim Recai Kutan da bizim Hamido da bizim Hüseyin Doğan dede de bizim. Biz değerlerimiz ile barışık olacağız değerlerimize sahip çıkacağız ilimizi memleketimizi birlikte yöneteceğiz hiçbir ayrım olmadan hiçbir siyasi parti etnik Köken dil din ayrımı olmadan Malatya'mızda yaşayan tüm hemşehrilerimizin temsil edildiği yapı içinde olacağız. Milli birlik ve beraberliğimiz hiçbir seviyesizlik içinde asla olmayacak. Hizmetkar olmak istiyoruz ilimize hemşehrilerimizin sorunlarını çözmek adına memleketimize ne katkı sağlayabiliriz el birliği ile neler çözebiliriz bunun mücadelesinde olacağız. Gündem değiştirerek sorunları görmezden gelerek algı operasyonunun içinde olmayacağız AK Parti seçimlerinde MHP'nin seçmenlerin de Saadet Partili seçmenlerin de iyi parti seçmelerinin de vatanına milletine bayrağına bağlı tüm siyasi partilerin hepsine hepsinin oylarına talibiz. Malatya'da sıkıntıları gören mevcut geçmişte bu yönetime oy vermiş AK Partili seçmen kardeşlerimizin ya da başka Parti'ye oy vermiş seçmenlerin ve Malatyalının sorunlarını da biliyoruz çözme iradesiyle onların oylarına da talip olduğumuzu belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.



CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Avukat Soner Gökçe ve beraberindeki heyet daha sonra Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan meşeli ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyarette konuşan Genel Başkan Hasan Meşeli 31 Mart yerel seçimlerinin çok önemli olduğunu Türkiye'de maalesef önemli bir süreçten geçildiğini demokrasinin olmazsa olmaz özelliğini taşıyan yerel seçimlerde mahalli idarelerin önemini ve Türkiye için kritik bir seçim olduğunu vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyük şehir Belediye Başkan Adayı Avukat Soner Gökçe ise Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı genel merkezinin yaptığı çalışmaları Dolayısıyla teşekkür ederek "Malatya'nın takdirini kazanmış saygınlık gören önemli faaliyetler yapan bir noktadasınız Ehlibeyt sevgisini insanlarımıza toplumumuza sevmeleri gerekecek şekliyle sahip olmaları gereken bilgi ve donanımla aktarmaya çalışıyorsunuz. Bu duyguyu yaşayan ve yaşatan bu birlikteliği maneviyatı bu katkıyı soran sosyal faaliyetler çerçevesinde Malatya'mıza önemli faaliyetler yürüten bir dernek siniz ulusal Birlik noktasında Life cumhuriyetimiz noktasında şahsınızın hassasiyetini iyi biliyorum temsil ettiğiniz derneğimiz ile biliyorum Sizler bizler için çok önemlisiniz toplumumuzun manevi yönde gelişmesi adına sosyal projeler adına katkımız çok yüksek Bizler de sizlerin bu temsil ettiğimiz ülkeler ve değerlere sahip çıkmak adına sizin yanınızda olduğumuzu Malatya'mızın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bizlere gösterdiğiniz ilgi ve sıcak karşılamanız dolayısıyla dernek yönetimimiz ve şahsınıza özellikle teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. - MALATYA

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