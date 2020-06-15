Büyükşehir afet mağduru köylünün yanında - Son Dakika

Büyükşehir afet mağduru köylünün yanında

Bursa'nın Keles ilçesinde dolu yağışı sebebiyle büyük zarar gören köylüleri ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşın mağdur olmaması için süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Büyükşehir afet mağduru köylünün yanında, System.String[]

Bursa'nın Keles ilçesinde dolu yağışı sebebiyle büyük zarar gören köylüleri ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşın mağdur olmaması için süreci yakından takip ettiklerini söyledi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Keles ilçesi Gelemiç ve Harmandemirci köylerinde etkili olan dolu yağışı sebebiyle ürünleri zarar gören çiftçileri ziyaret etti. TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Milletvekili Osman Mestan, İl Başkanı Ayhan Salman ve Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ile birlikte zarar gören bölgeyi gezen Başkan Alinur Aktaş, köylülerden bilgi alarak yerinde inceleme yaptı.


Biz bize yeteriz


Daha sonra okul bahçesinde toplanarak ürünleri zarar gören köylüleri dinleyen Başkan Alinur Aktaş, geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs sürecinde dile getirdiği 'Biz bize yeteriz' sözünü hatırlatan Başkan Aktaş, dünyanın yaşadığı sıkıntılı süreci dimdik atlatan Türkiye'nin bu tür afetlerde de vatandaşının yanında olacağını belirtti. Devletin tavsiye ettiği TARSİM sigortaları başta olmak üzere belirli konuların önemine değinen Başkan Aktaş, zararın tespiti noktasında çalışmaların yapıldığını, raporların hazırlandığını ifade etti. Zararı yerinde görmek için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ve TARIM AŞ Genel Müdürü Fetullah Bingül ile birlikte bölgeye geldiklerini belirten Başkan Aktaş, Ankara ve Bakanlık boyutunun başta milletvekilleri olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nin dikkatle takip edeceğini söyledi.


Çekim merkezi


Keles ve dağ ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Başkanı Aktaş, "Korona sürecinden ötürü çalışmalarda bir miktar gecikmeler oldu. Dağ yolu ile alakalı çalışmalar hızlı şekilde sürüyor. Bölgenin hayvancılık ve eko turizm konusunda ciddi mesafe alacağına inanıyorum. 4 dağ ilçesinin ortasında olan 80 dönümlük bir yeri DSİ'den aldık. Orada et kombina ve ortak hayvan pazarı oluşturulacak. Bölgeyi çekim merkezi haline dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Şehir ekonomisinin canlılığı bölgeyi her zaman diri tutacaktır" dedi.


İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise, yaşanan afetten dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Köylülerin büyük emek harcadığı ürünlerini tam toplamak üzereyken afetin yaşandığını söyleyen Çavuşoğlu, "Mahzun olmayın. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibiyle bu ülkeye hizmet eden Cumhurbaşkanımıza konuyu aktardığımızda mutlaka karşılık bulur. Ne yazık ki bazı şeylerin önemini başımıza musibet gelince anlıyoruz. Ne olur TARSİM sigorta meselesini ciddiye alın. Sizler üzerinize düşeni tam yaparsanız bizlerin Ankara'daki işleri daha kolay olur. Daha duyarlı olmanızı istiyoruz" diye konuştu.


Buluşmada söz alan bölge mahallelerin muhtarları ise yaşanan afetten sonra devletin ve yöneticilerin köylünün yanında olmasının sevindirici olduğunu dile getirdi. Milletvekillerinin ve yerel yöneticilerin kendilerine yardımcı olmasını isteyen muhtarlar, bölge halkının da bu moralle üretime ara vermeden devam edeceğini dile getirdi.


"Çörekotu ayıklama ünitesi"


Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindekiler Keles'in Yazıbaşı mahallesine geçerek Çörekotu ayıklama ünitesinin açılış törenine katıldı. Tesisinin hayırlı olmasını ve bereketli kazançlar sağlamasını temenni eden Başkan Aktaş, tesiste ihtiyaç duyulan ön eleme makinesinin de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağının müjdesini verdi.


Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, açılışın mahalle halkına hayırlı olmasını diledi. Peygamber Efendimizin övgüsünü alan çörekotu ve yağının Kelesliler tarafından tüketime sunulmasını önemine dikkat çeken Çavuşoğlu, bu tür ve daha büyük tesislerin açılmasıyla şehre yaşanan göçün de azalacağına inandığını belirtti.


Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin de tesisin açılışında emeği geçen Büyükşehir Belediyesine ve Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.


Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygün, Büyükşehir Belediyesi ve Keles Belediyesi ile birlikte yapılan çalışmanın bölge halkına hayırlı olmasını diledi. Bursa'nın Türkiye'de çörekotu üretimi konusunda 7. sırada olduğunu anlatan Aygün, geçtiğimiz yıl Bursa'da üretilen 133 ton çörekotunun 113 tonunun Keles ilçesinden çıktığını söyledi.


Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle binası yapılan, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ekipmanını sağladığı tesis, kurdele kesimiyle hizmete açıldı.


Törenin ardından engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Dağder ve hayırsever vatandaşlar tarafından hazırlanan organizasyonda tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. - BURSA

Alinur Aktaş, Dolu Yağışı, Keles, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 09:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Büyükşehir afet mağduru köylünün yanında - Son Dakika

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