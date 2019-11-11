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Son Dakika Güncel Büyükşehir Akademi'de dersler devam ediyor

Büyükşehir Akademi'de dersler devam ediyor

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi'de dersler devam ediyor.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi'de dersler devam ediyor.


Tarihi Alicanlar Konağı'nda düzenlenen İslam'a Dair Güncel Okumalar programına Doç. Dr. Soner Duman konuşmacı olarak katıldı. Programda çok sayıda öğrenci yer aldı.


Doç. Dr. Soner Duman, "Kendimizi diğer canlılarla mukayese ettiğimizde farklı özelliklerimizin olduğunu görüyoruz. İnsanoğlu akıl ve düşünme sayesinde diğer bütün canlılardan farklı ve üstün bir hal almaktadır. Felsefenin ilk zamanlarından beri insan tanımlanırken düşünen varlık olarak söylenmiştir. Hayvanlarda da birtakım akli faaliyetler görebiliyoruz ama bunlar düşünme özelliği anlamında değildir. Kendilerine has özellikleri olduğunu söylememiz mümkün ancak bunlar onların konuştuklarını veya medeniyet ürettikleri anlamına gelmiyor. Bizler bedenen bakıldığından kuşlar gibi uçamayız veya balıklar gibi denizin altında yüzemeyiz ancak aklımız sayesinde kuştan daha hızlı uçan uçaklar üretebiliyoruz. Kendimizden yola çıkarak bir gözlem yaptığımızda her halimizle diğer canlılardan farklı olduğumuzu söyleyebiliriz" sözlerine yer verdi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:31 Kaynak: İHA
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