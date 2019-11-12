Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Akademi'de dersler sürüyor
Son Dakika Güncel Büyükşehir Akademi'de dersler sürüyor - Son Dakika

Büyükşehir Akademi'de dersler sürüyor

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Akademi dersleri devam ediyor.

Büyükşehir Akademi'de dersler sürüyor, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Akademi dersleri devam ediyor.


Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Edebiyat ve Film Atölyesi dersinde Enver Gülşen, edebiyat dili ile sinema dili arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları katılımcılarla paylaştı. Konuşma dili ile edebi dil arasındaki farklılıklara değinen Enver Gülşen, "Sanat dile bağlı bir edebiyattır. Başlangıçta dili öğrenmemiz, bilmemiz ve konuşmamız gerekmektedir. Konuşma dili ile edebiyat dili arasında inkar edilemez ve büyükçe bir fark vardır. Örneğin; emlak vergisi beyannamesi ile Dostoyevski'nin metnini karşılaştırdığımızda hangisinin edebi bir yazı olduğunu anlamak zor değil. Edebi ağırlıklı metinlerin, normal metinlerle kıyaslandığında da fark edileceği kriterler vardır. Bu sinema sektörü içinde aynıdır. Kullanılan kelimeler, anlatılan ve anlatılmak istenenler iletinin yönünü belirleyici etmenlerdir" dedi.


Gülşen, "Dilin kullanış biçimi, edebiyatı ve insanları etkilemesi kaçınılmaz bir geçektir. Dilin bir gönderisi, dolaylaması vardır. Her eşyanın, olayın hatta yaşadıklarımızın bile karşılık gelen anlamı vardır. Dildeki karşılık o nesneyle nasıl bir ilişki kurduğuna göre değişir. Günlük dilde daha birebirdir tam karşılığını verir. Örneğin; masa dediğimde hemen hemen herkesin zihninde aynı nesne canlanıyordur ancak şair bir metninde masa kelimesini kullanıyorsa onu farklı bir anlamda kullanıyor olabilir. Edebiyat içerisindeki dil, günlük konuşma dilinin bizlere yetmemesinden kaynaklı meydana gelmiştir" diye konuştu. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Enver Gülşen, Edebiyat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahsun Kırmızıgül Mucize 2 Aşk filminde 147 Down sendromlu çocuğa rol verdi
Joker filminin yönetmeninden küvet sahnesi açıklaması: 17 yaş sınırına uygun değildi! Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist için ABD ile görüşmeler sürüyor Genç kız 5'inci kattan atladı! Hayati tehlikesi devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 23:22:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Akademi'de dersler sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]