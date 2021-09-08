Büyükşehir, Akhisar Muhtarlar Derneği Açılışına Katıldı - Son Dakika

Yeni binada hayırlı hizmetler verilmesini dileyen Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti, Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş'e hediye takdim etti.

Akhisar Muhtarlar Derneği, yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy da katıldı. Yeni hizmet binasının açılış kurdelesi davetliler tarafından kesilirken, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, yeni binada hayırlı hizmetler verilmesini diledi. Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş'e Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten ve hediye takdiminde bulunan Aksoy, muhtarların her zaman yanında olduklarını ifade etti.