Büyükşehir Akıllı Şehirler Programında - Son Dakika
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Büyükşehir Akıllı Şehirler Programında

11 dakika önce

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, ATO Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen 'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Büyükşehir Akıllı Şehirler Programında, System.String[]

Akıllı şehir teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması ve belediyelerde hizmet sunum standartlarının yükseltilmesinin amaçlandığı kongrenin 2. gününde düzenlenen panel ve seminerleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları da takip etti.

Türkiye Belediyeler Birliğinin, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde düzenlediği Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, ATO Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapıldı. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı organizasyonun ikinci günüde birçok panel ve seminer düzenlendi. Düzenlenen panel ve seminerleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Zafer Kasal, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Naciye Karataş da takip etti. Düzenlenen organizasyonda akıllı şehir teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması ve belediyelerde hizmet sunum standartlarının yükseltilmesinin amaçlandı. Öte yandan daire başkanları, panel ve seminerlerinin ardından belediyelerin yer aldığı stantları ziyaret etti.

Ankara Ticaret Odası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:33 Kaynak: Bültenler
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