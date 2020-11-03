Samsun'da "Alo 153 Kent Yönetim Merkezi" hizmet binası inşaatı başladı - Son Dakika

Samsun'da "Alo 153 Kent Yönetim Merkezi" hizmet binası inşaatı başladı

03.11.2020 16:16
Samsun'da

Samsun Büyükşehir Belediyesi, halkla iletişimi güçlendirecek "Alo 153 Kent Yönetim Merkezi" hizmet binası inşaatına başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, halkla iletişimi güçlendirecek "Alo 153 Kent Yönetim Merkezi" hizmet binası inşaatına başladı.

Yatırım, proje ve hizmetlerin takibinde dijital bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanmaya başlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren çözüm merkezini modernize ederek kent yönetim merkezi haline dönüştürüyor.

Hazırlık sürecinin ardından eylül ayında ihale edilen kent yönetim merkezi projesinin temeli atıldı.

Kültür Park içindeki 983 metrekarelik alanda başlayan inşaat çalışmaları tamamlandığında, kent yönetim merkezi vatandaş ile belediye iletişimin güçlenmesinde köprü vazifesi görecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Alo 153 Kent Yönetim Merkezi'nin Samsun'da çok önemli bir misyonu yerine getirerek, hizmet kalitesini ve memnuniyetini artıracağını söyledi.

Vatandaş odaklı yönetim anlayışını benimseyerek 17 ilçede 1 milyon 360 bin kişiye hizmet etmekle yükümlü olduklarını belirten Demir, "Samsun'a modern, kaliteli, halkımızla belediyemiz arasındaki iletişimi güçlendirecek, vatandaşlarımızın taleplerini hızlı ve etkili şekilde karşılayacak yeni bir kent yönetim merkezi kazandırıyoruz. Hayata geçecek bu merkez ile talep ve şikayetlerde farklı telefon numaralarını arama devrini kapatıyoruz." dedi.

İki katlı inşa edilecek kent yönetim merkezinin 7 gün 24 saat hizmet vereceğini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"İster şehir ve yurt dışı isterse ilçelerimiz ve mahallelerimizde olsun tüm vatandaşlarımız sadece 153'ü tuşlayarak istedikleri zaman merkeze ulaşabilecek. Belediyemizle anında irtibat kurabilecek, asfalttan altyapıya, kanalizasyondan içme suyuna, toplu taşıma araçlarından fırın denetimine, yol ve kaldırımdan, park ve bahçelere, mezarlık ve cenaze defin işlemlerinden belediyeyi ilgilendiren diğer bütün sosyal ve kültürel hizmetlere kadar her türlü sorun, öneri, eleştiri ve talebini iletebilecek. Konu belediyemizin ilgili birimleri tarafından değerlendirilip çözüme kavuşturularak, başvuru sahibine bilgi verilecek. Tüm derdimiz çağdaş iletişim teknolojilerinden en ileri düzeyde faydalanıp vatandaşımıza daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmaktır."

Büyükşehirden ağaç hassasiyeti

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Alo 153 Kent Yönetim Merkezi'nin çalışma sahasında bulunan ağaçları kesmeden nakil ederek canlı tutuyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Alo 153 Kent Yönetim Merkezi'nin yapılacağı Kültür Park'tan ağaç sökme makinesiyle sökülen manolya, at kestanesi ve dişbudak cinsi 6 ağaç, Kurtuluş Parkı'na dikildi.

Ağaçlara herhangi bir zarar gelmemesi için dikkatli bir çalışma yürüten ekipler, hasarsız şekilde yeni yerlerine yerleştirdi.

Samsun'da Alo 153 Kent Yönetim Merkezi hizmet binası inşaatı başladı
Samsun'da Alo 153 Kent Yönetim Merkezi hizmet binası inşaatı başladı
Samsun'da Alo 153 Kent Yönetim Merkezi hizmet binası inşaatı başladı
Samsun'da Alo 153 Kent Yönetim Merkezi hizmet binası inşaatı başladı
Samsun'da Alo 153 Kent Yönetim Merkezi hizmet binası inşaatı başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İnşaat, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 'Alo 153 Kent Yönetim Merkezi' hizmet binası inşaatı başladı - Son Dakika


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