Büyükşehir Alt Yapısı İçin 230 Mılyonluk Dev Destek! - Son Dakika

GÜRKAN: ŞEHRİMİZİN ALT YAPISINI GELECEĞE HAZIRLAMA NOKTASINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR KAYNAK

Belediye Hizmetleri Projesi ve Belediye Hizmetleri Geliştirme Projesi İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 230 milyon lira destek aldı. İçme suyu, Atık su, Katı Atık ve Rekreasyon gibi hizmetlerde kullanılacak Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması, Ankara'da gerçekleştirildi.

İmza törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ile birlikte 14 İl Belediye Başkanı katıldı.

Avrupa Birliğinin desteğiyle temin edilen 355 milyon avro hibeye, Dünya Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansından temin ettikleri 198 milyon avro krediyle Blending modelini uygulayarak, belediye altyapı sektöründe 15 yerel yönetimine ait 5, 8 milyar liralık yatırım değerindeki 40 proje için anlaşma imzalandı.

Proje kapsamında, 3 milyon kişinin suya erişiminin iyileştirilmesi, 4, 5 milyon kişinin de iyileştirilmiş su arıtma hizmetlerinden faydalanması sağlanacaktır. 2, 5 milyon kişi iyileştirilmiş katı atık hizmetlerine eriştirilecek, çevreye duyarlı projelerle altyapı güçlendirilerek, her yıl 22 milyon metreküp içme suyu tasarrufu sağlanacak ve 95 milyon metreküp atıksu arıtılacaktır. Bugün, FRIT kapsamındaki projelerin hayata geçmesi için, son aşama olan alt kredi ve alt hibe anlaşmaları yerel yönetimlerle imzalandı. Yapım çalışmalarına yılsonuna doğru başlanıp, iki yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Malatya'ya 230 Milyonluk Destek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan alınan desteğin Malatya için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Şehrimizin alt yapısını geleceğe hazırlama noktasında çok önemli bir kaynak. Malatya Büyükşehir Belediyesi hazırlamış olduğu projeler çerçevesinde kullanılmak üzere 230 milyonluk destek anlaşmasına imza attık. Bu kapsamda, İçme suyu, Atık su, Katı Atık ve Rekreasyon gibi hizmetlerde kullanılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Malatya'mıza ve hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde açıklamalarda bulundu.