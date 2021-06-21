Büyükşehir Altyapı Sorunlarını Bir Asır Dayanacak Malzemelerle Çözüyor - Son Dakika

Büyükşehir altyapı sorunlarını bir asır dayanacak malzemelerle çözüyor

Kıyıboyu Caddesi su isale hattı ve Yüreğir Düzce Mahallesi yağmur suyu sorunları tarih oluyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentin altyapı sorunlarını hızla çözme kavuşturuyor. Sürekli arıza çıkaran Kıyıboyu Caddesi su isale hattındaki sorunu, 100 yıl dayanacak borularla gideren Başkan Zeydan Karalar, Yüreğir'in Düzce Mahallesi'ndeki yağmur suyu isale hattı problemini de çözüyor.

BİR ASIR DAYANACAK ÇELİK BORULARLA SU HATTI ARIZASI GİDERİLİYOR

Eskiliği nedeniyle yıllardır sürekli arıza yapan ve su kesintisine neden olan Kıyıboyu Caddesi'ndeki su isale hattını yenileme çalışmaları sona erdi. Yenileme işlemiyle birlikte 40 mahallede eski boruların çıkardığı arızadan kaynaklı kesinti yaşanmayacak.

2000 yılında yapılan ve 20 yılda kullanılamaz hale gelen; Güney Adana'ya, Yüreğir'e su veren hat 100 yıl dayanacak kalitede borularla yenilendi.

Seyhan ilçesindeki Kıyıboyu Caddesi'nde sürekli arıza yapan isale hattında 1145 metre uzunluğunda 1000'lik duktil ve çelik borularla bağlantı hattı yapılıyor.

BİR MAHALLEDE DAHA YAĞMUR SUYU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Yüreğir ilçesine bağlı Düzce Mahallesi'nin kronikleşmiş yağmur suyu problemi çözülüyor. Proje kapsamında 400 mm çapında betonarme boruların kullanıldığı, yağmur suyu hattı yapım işi devam ediyor.

Mahallede her yağmurda evleri su bastığını ve konuyla ilgili ASKİ'ye başvuruda bulunduklarını anlatan mahalle muhtarı ve vatandaşlar, taleplerine hızla cevap veren ASKİ yöneticilerine ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti.