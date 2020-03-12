Büyükşehir, amatör avcıları buluşturuyor - Son Dakika
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Büyükşehir, amatör avcıları buluşturuyor

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 15 Mart 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek olan '2. Avcılar Trap Şampiyonası'nda atıcılar hünerlerini sergileyecek.

Büyükşehir, amatör avcıları buluşturuyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 15 Mart 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek olan '2. Avcılar Trap Şampiyonası'nda atıcılar hünerlerini sergileyecek. Şampiyonaya, Kocaeli'nde ikamet eden amatör avcılar katılacak.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Derince'deki Sporcu Kamp Eğitim Merkezi ve Atış Poligonu'nda gerçekleştirilecek olan şampiyona, 15 Mart 2020 Pazar günü saat 09.00'da başlayacak. Şampiyonada dereceye giren 6 amatör avcıya çeşitli hediyeler verilecek.


2. Avcılar Trap Şampiyonası'na her sporcu kendi süresi bitmemiş 'yivsiz tüfek ruhsatlı' tüfeği ile katılacak ve 2 seri üzerinden 7 şer atış yapacak. Müsabakada atış için kullanılacak fişek, 7 numara saçmadan daha kalın olmayacak ve maksimum 30 gram olacak.


13 Mart 2020 Cuma günü 17: 30'a kadar müsabakaya katılmak isteyen amatör avcılar, müsabaka komitesine iletişim için Taner Öner 0544 641 06 10 numaralı telefondan kayıt yaptırmak zorunda. Müsabakaya katılacak olan sporcular, 15 Mart günü saat 09: 00 da poligonda hazır bulunacak. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:26 Kaynak: İHA
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