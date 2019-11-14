Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Ampute takımında TSK maçı hazırlıkları sürüyor
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Büyükşehir Ampute takımında TSK maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunda 3. hafta heyecanı yaşanacak.

Büyükşehir Ampute takımında TSK maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunda 3. hafta heyecanı yaşanacak. Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı ligin 3. haftasında sahasında TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni ağırlayacak.


Ligin 2. haftasında deplasmanda Bursa Ampute takımını 1-0 mağlup eden Malatya ekibi, Pazar günü sahasında oynayacağı TSK maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.


Yeşiltepe Ampute Sahası'nda yapılan antrenmanı Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen de ziyaret ederek takıma moral verdi.


Cücemen, Malatya'yı Süper Lig'de temsil ettiklerini anımsatarak, "Malatyamızın Yeni Malatyaspor' dan sonra Süper Lig'deki ikinci temsilcisiyiz. Bu bizi için büyük bir gurur. Bu anlamda Malatyalılardan destek bekliyoruz. Bu hafta sahamızda TSK takımını ağırlayacağız. Galip gelmemiz halinde 3 hafta sonuna puanımızı 6 yapmış olacağız. Maçımıza Malatyalıları bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Futbol, TSK, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:47 Kaynak: İHA
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