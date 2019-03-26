Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Amputede Kötü Gidişat Sürüyor

Büyükşehir Amputede Kötü Gidişat Sürüyor

26 dakika önce

Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor ampute takımı ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu.

Büyükşehir Amputede Kötü Gidişat Sürüyor, System.String[]
Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor ampute takımı ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu.

Ligde bir türlü istikrarlı bir çizgi ortaya koyamayan Malatya ekibi, ikinci yarıya da kötü başladı. Büyükşehir ampute futbol takımı lig ikincisi Ortotek Gaziler Ampute Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ankara Osmanlıspor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü 3-1 kazandı.

İkinci yarıya mağlubiyetle başlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, ligin 11.haftasında 7 Nisan Pazar günü 14.00'da Yeşiltepe Ampute Futbol Sahası'nda Şehit Kamil Engelliler Spor Kulübü'nü konuk edecek. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:49 Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Futbol, Malatya, Spor
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