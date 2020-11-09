Büyükşehir anket yaptı memnuniyet yüzde 78.8 çıktı - Son Dakika

Büyükşehir anket yaptı memnuniyet yüzde 78.8 çıktı

09.11.2020 13:51
Büyükşehir anket yaptı memnuniyet yüzde 78.8 çıktı, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kendilerinden hizmet alan vatandaşlara yönelik uyguladığı memnuniyet anketinde yüzde 78.8'lik başarı oranı çıktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kendilerinden hizmet alan vatandaşlara yönelik uyguladığı memnuniyet anketinde yüzde 78.8'lik başarı oranı çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bana ulaşsın ya da ulaşmasın, birimlere ulaşan her soruna anında müdahale eden bir çalışma prensibimiz var. Vatandaşlarımızın hiçbir sorununu cevapsız bırakmıyoruz" dedi.

Çözüm Merkezi tarafından Büyükşehir Belediyesi'nden bire bir hizmet alan vatandaşlara yönelik yapılan memnuniyet anketi yayınlandı. Çözüm Merkezi'ne yapılan başvurular ve anında geri dönüş hizmeti ile ilgili yapılan anket kapsamında geçen Ekim ayında 1123 kişi arandı. Buna göre memnuniyet oranının yüzde 78.8 olduğu görüldü.

Aranan 1123 kişiden 900'ü vatandaşın sorunlarına anında müdahale edildiğini ve verilen hizmetten memnun olduklarını dile getirdi. 2020 yılının Ekim ayında yapılan başvuruların geçen yılın Ekim ayına göre yüzde 41.2 oranında arttığı ifade edildi. Çözüm Merkezi Birimi CBS sistemi üzerinden vatandaşlardan bir ayda alınan 14 bin 753 başvurunun yüzde 96'sına gün içinde cevap verildi.

En fazla başvuru İlkadım ilçesinden

Ekim ayında en fazla başvuru İlkadım ilçesinde 3 bin 838 başvuru ile gerçekleşti. İkinci yüksek başvuru oranı ise 2 bin 516 başvuru ile Atakum ilçesinden, 1668 başvuru ile Çarşamba ilçesi de üçüncü sırada yer aldı.

Hiçbir sorun yanıtsız bırakılmıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne sorununu ileten her bir vatandaşın sıkıntısını önemsediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tüm birimlerimiz sorunlara hızlı müdahale etme noktasında her zaman hassas bir yaklaşım sergiliyor. Bana ulaşsın ya da ulaşmasın, birimlere ulaşan her soruna anında müdahale eden bir çalışma prensibimiz var. Vatandaşlarımızın hiçbir sorununu cevapsız bırakmıyoruz. Bizim vatandaşımız aynen bir mimar, mühendis hatta Belediye Başkanı hassasiyetiyle mahallesinin sorunlarına bakıyor. Duyarlı bir yaklaşım sergiliyor. Anında sorununu bize iletiyor. Çünkü biliyor, bize iletilen her sorun anında çözülür, çözülmek zorundadır. Çünkü bizim için aslolan vatandaşımızın huzuru ve mutluluğudur" diye konuştu. - SAMSUN

Büyükşehir anket yaptı memnuniyet yüzde 78.8 çıktı
Büyükşehir anket yaptı memnuniyet yüzde 78.8 çıktı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Demir, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir anket yaptı memnuniyet yüzde 78.8 çıktı - Son Dakika


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