Büyükşehir annelerin yanında olmaya devam ediyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın dostu Başkent olmak için çalışmalarına devam ediyor. Yapılan anketler sonucu annelerin taleplerini yerine getiren Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak Kızılay, Keçiören, Sincan ve Batıkent Metro istasyonlarına kurulan bebek bakım ve emzirme odalarının sayısını artırarak, Mogan Gölü, Göksu Parkı, Gençlik Parkı ve Mavi Göl'de de açtı.

Başkentli kadınlarla yapılan anketler sonucunda en çok talep edilen bebek bakım ve emzirme odaları Ankaralılardan tam not aldı. Bebeklerinin altını değiştirmek ya da emzirmek için yer bulmakta zorlanan annelere büyük kolaylık sağlayan uygulamaya gelen yoğun talep üzerine Büyükşehir Belediyesi odaların sayılarını artırmaya başladı. Başkan Yavaş'ın talimatıyla ilk olarak Kızılay, Keçiören, Sincan ve Batıkent Metro istasyonlarına kurulan bebek bakım ve emzirme odaları, yoğun talep üzerine Mogan Gölü, Göksu Parkı, Gençlik Parkı ve Mavi Göl'de de açıldı.

"Kadınlarımız en çok bebek bakım odası talep etti"

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman, açılan yeni bebek bakım ve emzirme odaları hakkında şu bilgileri paylaştı:

"25 Kasım'da metro altlarında açmış olduğumuz dört bebek odasına ilaveten park ve bahçelerimizde de bugünden itibaren Mogan Gölü, Göksu Parkı, Gençlik Parkı ve Mavi Göl'de bebek bakım odasını faaliyete geçirmiş oluyoruz. Daha önce yapılan anketler doğrultusunda Ankaralı kadınlar Mansur Başkanımızdan en çok bebek ve emzirme odası istemişlerdi. Biz de bu sayede kadınlarımızın taleplerini yerine getirmiş bulunuyoruz. Emziren başkentli kadınlarımıza hayırlı uğurlu olsun."

Uygulamayı beğendiğini dile getiren anne Rahime Gündoğar, "Dışarıda çocukların bakımı ve emzirmesi çok zor oluyordu. Bebek bakım odalarının açılması bizim için çok iyi oldu. Sunulan bu hizmetten dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz" dedi. - ANKARA