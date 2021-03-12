Büyükşehir arama kurtarma ekibi oluşturuyor - Son Dakika

Büyükşehir arama kurtarma ekibi oluşturuyor

12.03.2021 09:18
Büyükşehir arama kurtarma ekibi oluşturuyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan personelden oluşan profesyonel bir arama kurtarma ekibi kurmak için çalışmalara başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan personelden oluşan profesyonel bir arama kurtarma ekibi kurmak için çalışmalara başladı.

Kocaeli'nin deprem kuşağı üzerinde yer alması ve Türkiye'de son dönemlerde yaşanan afetler sonrası harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzcilik ve Doğa Sporları Birimi, gönüllü personellerden oluşan bir arama kurtarma ekibi kuruyor. Duyurusu yapılan gönüllü oluşum için ilk etapta 75 personel başvururken, kurulacak ekip ilk toplantısını da Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde yaptı. Tanışma toplantısına Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, İtfaiye Dairesi Başkanı Doğan Kara, Önleme ve Eğitim Şube Müdürü Ömer İslamoğlu, AFKOM Şube Müdürü Arif Karaosmanoğlu, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Fatih Dizdar, Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Cumhur Kadıoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri İdari Şube Müdürü Hüseyin Yeşildağ ile gönüllü personel katıldı.

"Gönüllük esasına dayalı çalışıyoruz"

Kocaeli'de bu şekilde mesafe almış kuruluşlar olduğuna dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, "Afete hazır bir şehir olmamızın gerekliliğini vurgulayan Tahir Başkanımızın da desteği ile başta daire başkanlığımızda çalışanlarımız içerisinden gönüllülük esasıyla böyle bir ekip oluşturalım istedik. Ülkemizde ve şehrimizde olası afet durumlarına müdahalede bulunabilecek ve arama-kurtarma konularında deneyim sahibi olacak ekip arkadaşlarımızı gönüllülük esasına dayalı çalışarak bir araya getirmek istiyoruz" dedi.

"Zora talip oldunuz"

Son yıllarda yaşanan olaylara değinen Yıldırım, "Bu konuda hızlı hareket etmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Afet anında kimlerin zor durumda kacağı meçhul. Geç kalmadan da kendi başkanlığımız içerisinde gönüllü bir ekip kuralım istedik. Yarın öbür gün oluşabilecek bir afette verilen görevleri yerine getirecek bir ekip oluşturmak istedik. Gönüllülük esasıyla buradasınız. Aslında burada bulunan siz arkadaşlarımız zor olana talip oldunuz. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum. İnşallah olumsuzluklar hiç yaşanmasın ama tedbir almak sorumluluklarımız arasında. Bir afet yaşandığında keşkelerle yaşamaktansa, iyi ki bu hazırlıkları yaptık diyelim" diye konuştu.

"Yüzlerce eğitim verdik"

Afetler her dönemde yaşandığını ve yaşanmaya devam ettiğinin altını çizen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Doğan Kara, "Yarın başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Şehrimizde deprem, sel, yangın gibi farklı afetleri yaşayabiliriz. Bu durum bizim şehrimiz için de her an olası bir durum. Bu tür durumlara her zaman hazır olmak ve beraberinde bunlar yaşandığında ekiplerimizin senkronize bir şekilde harekete geçmesi gerekiyor. Olası felaket anında hızlı hareket etmemiz, son derece önemli. Kılavuz Gençliğin içerisinden gönüllü ekiplerin çıkması son derece önemli. İtfaiye Daire Başkanlığı olarak yüzlerce itfaiye gönüllüsüne eğitim verdik. Sizlerin bu tutumu da gurur verici" dedi.

Konuşma sonrası gönüllü katılan personele kurulacak ekip ve oluşum hakkında bilgiler verildi. Bundan sonraki süreçte alınacak eğitimlerle ekibin donanımlı hale getirileceği kaydedildi. - KOCAELİ

Büyükşehir arama kurtarma ekibi oluşturuyor
Büyükşehir arama kurtarma ekibi oluşturuyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir arama kurtarma ekibi oluşturuyor - Son Dakika


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