Büyükşehir Arhavi'de gösterdiği özveriyle büyük takdir topladı - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi sel felaketinin yaşandığı Arhavi'de ortaya koyduğu çalışmalarla her kesimden takdir gördü. Selin yaşandığı an sosyal medya hesabından bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gönderildiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla Arhavi'de konuşlanan 50 kişilik ekip bölgede canla başla görev yaptı.

Başkan Mehmet Sekmen, çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: "Arhavi'de görev yapan 50 kişilik ekibimiz, özellikle Boğaziçi Mahallesi'nin batı kısmında önemli çalışmalara imza attı. Söz konusu yerleşim yeri ve diğer bölgelerde 18 aracımızla genel temizlik ve kanal temizliği çalışması yaptık. Boğaziçi Mahallemizde 46 apartmanın bodrum katlarında sel sularının tahliyesini gerçekleştirdik. Ekiplerimiz yine bölgede içme suyu ihtiyacının karşılanması için gerçekleştirilen çalışmalara da destek verdi."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bakanlarımız ve Arhavili kardeşlerimiz de ekiplerimizin gösterdiği büyük özveriyi takdir etti. Bölgeye konuşlandıkları andan bugüne kadar gece gündüz demeden çalışan tüm mesai arkadaşlarımı canı gönülden yürekten kutluyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bölgemizde vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için elimizden gelen neyse yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM