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Büyükşehir, Arı Biti'yle mücadeleyi anlattı

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince halk arasında "Arı Biti" olarak bilinen Varroa Akarı'yla mücadele eğitimi verildi.

Büyükşehir, Arı Biti'yle mücadeleyi anlattı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince halk arasında "Arı Biti" olarak bilinen Varroa Akarı'yla mücadele eğitimi verildi.


Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca "Kovanlarda Varroa Teşhisi ve Mücadelesi" konulu eğitim programı Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda düzenlendi. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aziz Gül, bal üreticisinin kovanına ve arılara büyük zarar veren, üretilen balın kalitesinde düşüşü neden olan Varroa Akarı anlattı. Varroa Akarı hakkında genel bilgiler veren Gül, mücadelede yapılması gereken noktalara değindi.


"Üretim ve niteliği artıracağız"


Eğitim öncesinde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Gazi şehrin tarih ve sanayisiyle anılsa da bir tarım şehri olduğunu hatırlatarak, "Tarımda sadece ağaç sayısını konuşmamak gerek. Kalite ve ürün niteliğinde konuşmak çok önemli. Büyükşehir olarak tarımda 20'den fazla alanda araştırma ve çalışma yapıldı, on binlerce çiftçi desteklerden yararlandı. Artık geldiğimiz noktada hem kaliteyi arttırmak lazım, hem de eğitime hız vermemiz gerek. Yeni dönemde 'sadece direkt destek yanında eğitim çalışmalarını arttıralım' dedik. Gaziantep'te üretilen ürünlerin kalitesi en yüksek olmalı ve dış piyasada ürünler geri dönmemeli. Gaziantep'te üretilen zahter balının Türkiye'de söz sahibi ve aranılan bir bal olmalı. Üretimi ve niteliği arttıracağız. Gastronomi şehri Gaziantep'te topraktan sofraya kadar ki dönemde tüm ürünlerin tarımıyla yükselen bir şehri hep beraber ortaya çıkaracağız" dedi.


"Arıcılara yardıma devam edeceğiz


Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hekim Celal Özsöyler ise, "Arıcılara yardım etmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Bununla ilgili arıcılar birliği ile ve arıcılarla yaptığımız istişareler sonucu 'Büyükşehir Belediyesi olarak nasıl destek veririz?' dedik. 'Arıcılıkta verimi arttırmak', 'Arı hastalıklarını nasıl önleriz?' hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le konuştuğumuzda ne gerekiyorsa yardımın yapılması gerektiğini söyledi. Biz de bunun doğrultusunda bir araştırma yaptık ve arılar üzerindeki parazitlerle bir eğitim hazırladık" diye konuştu.


Gaziantep Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nebi Koca da Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e arıcılığa verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti, gelecekte verilecek desteklerle arıcılığın daha ileri bir seviyeye taşınacağını sözlerine ekledi.


Eğitimin sonunda bal üreticilerine toksit bulundurmayan ve Verroa Akını öldüren arı ilacı dağıtıldı, katılımcılara sertifika verildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:58 Kaynak: İHA
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