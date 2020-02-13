Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek - Son Dakika

Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi, 3 yıllık araç kira bedeli karşılığına denk gelecek bir tutarda filosuna 226 araç kazandırdı.

Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi, 3 yıllık araç kira bedeli karşılığına denk gelecek bir tutarda filosuna 226 araç kazandırdı. Büyükşehir böylelikle araçlarını uzun yıllar vatandaşın hizmetinde kullanarak tasarruf sağlayacak.


2019 yılı Mayıs ayı döneminde Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün tasarruf tedbirleri kapsamında yayımladığı Araç Genelgesi doğrultusunda 317 araçlık araç filosundan 91 aracı iade ederek yıllık 7 milyon lira tasarruf sağlayan belediye, bünyesindeki BELSAN A.Ş. ile filosuna zimmetli bir şekilde 226 araç kazandırdı. Belediye kurum dışı araç kiralaması dönemine son vererek bünyesindeki zimmetli araçları ile halkına hizmet verecek.


"Araçlarımız tüm halkımıza hayırlı olsun"


Yeni araçları inceleyen Beyazgül, "Belediyemizin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere araçlarımızı teslim aldık. Bu hizmetin olduğu kadar tasarrufun da bir örneğidir. Araçlarımız ihale sürecinin tamamlanması ile yine BELSAN bünyesinde yer alacak. Geniş bir coğrafyaya sahibiz. 13 İlçemiz var, 13 İlçemizin tamamına hizmet götürmek zorundayız. Rabbim kazasız ve belasız bir şekilde kullanmayı nasip etsin. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP, bankaların kara listesindeki vatandaşlar için af talebinde bulundu
'Robin Hood' bu kez Diyarbakır'da ortaya çıktı Diyarbakır'da bir grup vatandaş türkü eşliğinde kardan adamla halay çekti Türk havacılık devi Atlas Global iflas başvurusu yaptı

Son Dakika Haberleri
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 18:21:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]