Son Dakika Haberleri: Büyükşehir asfalt ekipleri Kocaali'de
Son Dakika Güncel Büyükşehir asfalt ekipleri Kocaali'de

Büyükşehir asfalt ekipleri Kocaali'de

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir asfalt ekipleri Kocaali'de, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.


Bu kapsamda asfalt ekipleri planlanan takvim dahilinde Kocaali'nin Melen, Demiraçma ve Kadıköy Mahallerinde asfalt çalışmalarına başladı. Toplam 3 mahallede yapılacak çalışmayla 7 bin 260 metrelik yol asfaltlanacak.


Yol Bakım ve Asfalt Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Şehir genelinde asfalt çalışmalarız tüm hızıyla devam ediyor. Asfalt ekiplerimiz Kocaali'de Melen, Demiraçma ve Kadıköy Mahallerinde toplam 7 bin 260 metrelik yolunda asfalt çalışmalarına gerçekleştirecek. Bu kapsamda Melen Mahallemizin 3 bin 600 metrelik yolunda sıcak asfalt çalışmalarımızı tamamlayarak mahallemizi yeni yüzüne kavuşturduk. İnşallah en kısa sürede Demiraçma ve Kadıköy Mahallelerindeki asfalt çalışmalarımızı tamamlayarak yeni yüzüne kavuşturduğumuz yolları bölge halkının hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy, Kocaali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vapurda iğrenç olay! Kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı
Kadıköy vapurunda kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık, il değiştirmesine rağmen yakalandı Son Dakika: Rusya ve Türkiye yerli para birimlerinin kullanılması yönünde anlaşma imzaladı Astsubay için "Klavye delikanlısı" diyen Yeşim Salkım kendini savundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 15:49:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir asfalt ekipleri Kocaali'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]