Büyükşehir Asfalt Hamlesini Tavizsiz Sürdürüyor - Son Dakika

Akkapı ve Çamlıbel Mahalleleri'nde asfalt çalışması

Büyükşehir asfalt hamlesini tavizsiz sürdürüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent genelinde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırsaldaki çalışmaların dışında kent merkezinde de yoğunlaşan ekipler Akkapı ve Çamlıbel Mahalleleri'nde iki caddenin asfaltlanmasında sona geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi kentin 28 ayrı noktasında sürdürdüğü asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda Akkapı Mahallesi'nde 10 metre genişliğinde 500 metre uzunluğundaki Dağlıoğlu Caddesi'nde bitümlü sıcak asfalt çalışması tamamlandı ve yol hizmete girdi.

Yüreğir'in Çamlıbel Mahallesi'ndeki çalışmalarda da 2. 5 kilometrelik Gelincik Caddesi'nde freze çalışması yapılarak eski asfalt söküldü. Ekipler altyapı çalışmasını tamamladıkları yolda asfaltlama çalışmasına geçti.