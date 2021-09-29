Büyükşehir Asfaltta 2020 Rekorunu Geride Bıraktı - Son Dakika
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Büyükşehir Asfaltta 2020 Rekorunu Geride Bıraktı

29.09.2021 15:07
Büyükşehir Asfaltta 2020 Rekorunu Geride Bıraktı

Vatandaşların il genelinde daha konforlu yollarda seyahat etmesini amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, asfaltta 2020 sezonunun rekorunu kırdı.

Vatandaşların il genelinde daha konforlu yollarda seyahat etmesini amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, asfaltta 2020 sezonunun rekorunu kırdı. Geçtiğimiz sene 850 kilometrelik yol ağını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, 2021 sezonunda 920 kilometrelik yolu asfaltla buluşturdu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün 2021 yılı asfalt sezonu için belirlediği 1200 kilometrelik yol ağını asfaltlamak için çalışmalarını sürdüren Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2020 yılının 850 kilometrelik rekorunu aşarak; 920 kilometrelik yolu asfaltladı. 2021 asfalt sezonunda yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "23 Haziran tarihinde başlattığımız asfalt sezonunda, ekiplerimiz 920 kilometrelik yolu asfaltladı. Bu sezon için belirlediğimiz 1200 kilometrelik hedefimize ulaşmak için 4 şantiyemizde, 260 araç ve 320 personelimizle 17 ilçemizde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Özellikle kırsal alanlarda yaptığımız çalışmalar hem mesafelerin kısalması anlamında, hem de tozun toprağın ürünlere verdiği zararların azalması noktasında büyük önem arz ediyor. Vatandaşlarımız, yolları yenilendikten sonra tarafımıza teşekkür mesajlarını iletiyor. Halkımızın 'Allah sizden razı olsun' sözünü duymak, bizlere yetiyor. İnşallah sezon sonu itibariyle de 1200 kilometrelik hedefimizi ulaşarak, yeni sezon planlamalarımıza başlamak istiyoruz. Halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

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Kaynak: Habermetre

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