Büyükşehir asfaltta yoğun mesaide

Malatya Büyükşehir Belediyesi il genelinde altyapı ve yol hizmetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Planlanan çalışmalar kapsamında Tecde Mahallesi sınırlarında bulunan Gülsuyu Sokak ile Battalgazi ilçesi sınırlarında bulunan ve 3 mahallenin ulaşımını sağlayan 6 kilometre uzunluğundaki grup yolu asfaltlandı.



Tecde Mahallesinde, Altın Kayısı Bulvarını-Güngör Caddesine bağlayan yaklaşık 700 metre uzunluğundaki Gülsuyu Sokak sıcak asfalt ile kaplandı. Battalgazi ilçesi sınırlarında bulunan Bahçelievler, Toygar ve Kadıçayırı mahallelerinin ulaşımını sağlayan ve kanal yolu olarak bilinen 6 kilometre uzunluğundaki grup yolu da asfaltlandı. Grup yolunda daha önce MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından altyapı çalışmaları yapılmıştı. Yapılan alt yapı çalışmaları sonrası bozulan yolu Büyükşehir Belediyesi kısa bir süre içerisinde asfaltladı. Sathi Kaplama asfalt çalışmasının yapıldığı yol bölge halkının hizmetine açıldı.



Bölge sakinlerinden teşekkür



Bölge halkı yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiler. Altyapı çalışmaları sonrası yolun bozulduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Grup yolumuz mevcut yapısıyla çok dar. Ana yolumuza yakın olduğu için bu bölge halkına bir sıkıntı yaratmıyor. Yine de önemli bir bağlantı yolumuz. Büyükşehir Belediyemiz grup yolunda altyapı çalışmaları yaptı. Bu çalışma sonucunda yolumuzun tamamı bozuldu. Hemen akabinde asfaltlama çalışmasının yapılması bizi büyük bir dertten kurtardı. Şimdi daha rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dediler. - MALATYA