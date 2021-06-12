Denizli Büyükşehir Belediyesi, asırlık köprü çilesine son verdi - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi, asırlık köprü çilesine son verdi

Suçatı Köprüsü artık güvenli

DENİZLİ - Dalaman Çayı üzerinde yıkılmaya yüz tutmuş ve zaman zaman da çöktüğü için kazalar yaşanan ahşap köprü Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. 100 yıllık dertlerinin bittiğini kaydeden Muhtar Erol Yatgın; "Köprüler köyümüz için çok efsane oldu" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam ilçesinin Suçatı Mahallesi'nde hayat kurtaracak bir yatırıma daha imza attı. Daha önce Dalaman Çayı'nın Değne kolu üzerindeki yıkılmaya yüz tutmuş ahşap Hüsniye Köprüsü'nü modern bir hale getiren Denizli Büyükşehir Belediyesi aynı bölgede yine yıkılmaya yüz tutmuş ve zaman zaman da çöktüğü için kazalar yaşanan Suçatı Köprüsü'ne el attı. Geçmişte, bölge halkının gayretleriyle ahşaptan yapılan Suçatı Köprüsü'nün üzerinden geçen ağır araçlar nedeniyle sık sık tamir edildiği, özellikle sular yükseldiğinde zarar gördüğü ve hayati risk taşıyan olayların yaşanmasına sahne olduğu belirtildi. Geçen mart ayında köprüde yenileme çalışması başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, aynı noktaya 46 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde ve 7,5 metre yüksekliğinde betonarme olan modern bir köprü inşa etti.

"Çok kazalar olurdu"

Suçatı Mahallesi Muhtarı Erol Yatgın, 100 yıllık köprü sıkıntılarının Büyükşehir Belediyesinin yatırımıyla giderildiğini söyledi. Çayın mahalleyi ikiye ayırdığını, bu nedenle köprünün kendileri için hayati derecede önemli olduğunu kaydeden Yatgın; "Bu eski köprülerde önceden çok kazalar olurdu. Köprülerimizi kendi imkanlarımızla yapardık. Sorunu Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a ilettik ve Allah'ın izni ile köyümüze yakışan bir köprümüz oldu. Emeği geçen işçi kardeşlerimize, mühendis arkadaşlarımıza, Acıpayam Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu yerini bulan bir hizmettir" diye konuştu. Eski köprünün araç ağırlıklarına dayanamayarak çöktüğünü ve zaman zaman da kazaların yaşandığını belirten Yatgın, "Bu köprüler köyümüz için çok efsane oldu" dedi.

"Bir eserimizi daha kentimize kazandırdık"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, vatandaşların daha mutlu, huzurlu ve güvenli yaşamı için gayret etmeye devam ettiklerini söyledi. Suçatı Köprüsü'nün yenilenmesinin elzem bir ihtiyaç olduğunu belirterek, vatandaşlardan gelen talep üzerine hemen çalışmalara başladıklarını kaydeden Başkan Zolan; "Denizlimizin güzelliğine güzellik katmaya, vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Çok şükür bir eserimizi daha kentimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımız artık köprüden güven ve huzur içinde geçebilir. Allah'ım kazasız belasız kullanmayı nasip eylesin, hayırlı ve uğurlu olsun. Durmak yok çalışmaya, vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam" diye konuştu.