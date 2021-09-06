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Büyükşehir, Aydın'ın kurtuluşunu coşkuyla kutlayacak - Son Dakika

Büyükşehir, Aydın'ın kurtuluşunu coşkuyla kutlayacak

06.09.2021 14:35
Büyükşehir, Aydın'ın kurtuluşunu coşkuyla kutlayacak, System.String[]

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyecek olduğu bir dizi etkinlikle coşku içerisinde kutlanacak.

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyecek olduğu bir dizi etkinlikle coşku içerisinde kutlanacak. 7 Eylül günü ayrıca Türkiye'nin geleceği olan çocuklar için Aydın Tekstil Alanı'ndaki Elma Şekeri Çocuk Gelişim Merkezi'nin açılışı da gerçekleştirilecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kurtuluş coşkusunu yaşamak için tüm Aydınlıları düzenlenecek olan etkinliklere davet etti.

Kurtuluşun 99. yıldönümü etkinlikleri Atatürk Kent Meydanı'nda 7 Eylül Salı günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek törenle başlayacak. Başkan Çerçioğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlanacak olan törende, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verilecek.

Geleceğe bir yatırım daha

Geleceğe yönelik yatırımlar yapmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın Tekstil Alanı'nda yaptığı Elma Şekeri Çocuk Gelişim Merkezi'nin açılışı da 7 Eylül'de saat 14'te yapılacak. Özellikle zor durumdaki çalışan annelere yönelik olarak hayata geçirilen projeyle çocukların uzman eğitmenler tarafından eğitim hayatlarına başlamaları sağlanacak. Diğer taraftan saat 14'ten itibaren resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren eserler Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla buluşacak.

Atatürk Kent Meydanı'nda ışıklı ses gösterisi

Kurtuluş coşkusu akşam düzenlenecek olan etkinliklerle de devam edecek. Büyükşehir Belediyesi'nin özel olarak hazırlanmış otobüsünden saat 19.30'dan itibaren Efeler'in farklı noktalarında mini konserler düzenlenecek. Atatürk Kent Meydanı'ndaki havuzda da saat 21.30'dan itibaren ışıklı ses gösterisi düzenlenecek.

Başkan Çerçioğlu: "Tüm Aydınlılar kurtuluş etkinliklerimize davetli"

Aydınlılar olarak 99 yıldır kurtuluşun coşkusunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu, bu coşkuyu gelecek nesillere de aktarabilmek için birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi. Aydın Tekstil Alanı'ndaki Elma Şekeri Çocuk Gelişim Merkezi'nin açılışını da 7 Eylül'de gerçekleştireceklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, "Bizler çocuklarımızın ülkemizin kıymetini bilen birer evlat olarak yetişmelerini istiyoruz. Ailelerimizin çok küçük yaşlarda çocuk gelişim merkezlerimize emanet ettiği çocuklarımızı da en iyi imkanları sağlıyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız iyi yetişsin ve gelecekte bizler gibi kurtuluş coşkusunu içlerinde yaşasın. Bugün bu coşkuya ortak olan tüm vatandaşlarımızı 7 Eylül'deki etkinliklerimize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Büyükşehir, Aydın'ın kurtuluşunu coşkuyla kutlayacak

Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Eylül, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir, Aydın'ın kurtuluşunu coşkuyla kutlayacak - Son Dakika


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