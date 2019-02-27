Büyükşehir Aydınlı Kadınları Anıtkabir'e Götürdü
45 dakika önce
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen Aydınlı kadınları Ankara'ya götürdü.
Aydın
Büyükşehir Belediyesi, Anıtkabir
'i ziyaret etmek isteyen Aydınlı
kadınları Ankara
'ya götürdü.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
'na başvuran kadınlar Atatürk
'ü ziyaret etmek istediklerini söyleyip kendisinden destek istedi. Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüsle Ankara'ya giderek Atatürk'e minnet duygularını sunan kadınlar, Başkan Çerçioğlu'na kendilerine verdiği destek için teşekkür etti. İncirliova
'nın Erbeyli Mahallesi'nden kadınlar da otobüste yer alırken, mahalle muhtarı İsmail Akça
kadınların Ankara'da çok güzel vakit geçirdiklerini, kendilerine verilen hizmetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:23 Kaynak: İHA
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