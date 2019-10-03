Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Aykome Ekim toplantısı gerçekleşti
Son Dakika Güncel Haber

Büyükşehir Aykome Ekim toplantısı gerçekleşti

1 saat önce

HBB Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilin altyapı konusunda eksiklikleri gündeme getirilerek çözüm maddeleri görüşüldü.

Büyükşehir Aykome Ekim toplantısı gerçekleşti, System.String[]

TOPLANTIDA 4 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

AYKOME Şube Müdürü Osman Tamer Sırım'ın sunumuyla gerçekleşen toplantıda 4 gündem maddesi görüşüldü.

Hatay'ın altyapı çalışmaları hakkında önemli konuların görüşüldüğü toplantıda, ihtiyaç doğrultusunda Defne, Payas, Kırıkhan ve Arsuz ilçelerinde bulunan bölgelerde kazı ruhsatı verilmesi talepleri görüşüldü.

Ayrıca Kırıkhan ilçesinde yıllardır devam eden elektrik kesintisine çare olarak Topboğazı'ndan başlayarak Kırıkhan'a kadar 8 metrelik kazı yapılacağını belirten yetkililer, gerekli koordinasyonların AYKOME tarafından sağlandığını açıkladı.

Kırıkhan, Payas, Defne, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:28 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay'da operasyona giden askeri araç devrildi: 2'si ağır 7 askerimiz yaralı
İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7.2 ile 7.5 arası bir deprem olabilir Haluk Levent, kızı için yol yapan babanın imdadına yetişti Bilal Erdoğan: Babam "Bedelli askerlik hakkını kullanmalısın" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 20:00:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Aykome Ekim toplantısı gerçekleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]