Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Aytepe Mesire Alanı'nı yeniden düzenledi
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Büyükşehir Aytepe Mesire Alanı'nı yeniden düzenledi

2 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlıların piknik yapıp keyifli zaman geçirdikleri Aytepe'deki mesire alanını yapılan çalışmalarla yeniden düzenledi.

Büyükşehir Aytepe Mesire Alanı'nı yeniden düzenledi, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlıların piknik yapıp keyifli zaman geçirdikleri Aytepe'deki mesire alanını yapılan çalışmalarla yeniden düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yetiştirilen mevsimlik çiçeklerin dikildiği alandaki ağaçlar kireçlenirken daha yeşil bir görüntü için çim tohumu dikildi. Vatandaşların spor yaptıkları koşu yolundaki özel halı da yıkanıp temizlendi.

Alan, rutin çalışmalardan ayrı olarak tamamen temizlendi. Ayrıca alandaki havuzda temizlik çalışması, çocuk parkında da bakım çalışması yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydınlıların sıcak havalarda gelerek serinledikleri Aytepe Mesire Alanı'nın baştan sona yeniden düzenlendiğini belirterek tüm Aydınlıları mesire alanına beklediklerini söyledi. - AYDIN
Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:02 Kaynak: İHA
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