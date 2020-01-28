Büyükşehir, bahar temizliği için kolları sıvadı - Son Dakika
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Büyükşehir, bahar temizliği için kolları sıvadı

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kent merkezinde ve ilçelerde bulunan park ve yeşil alanlar için planlanan bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir, bahar temizliği için kolları sıvadı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kent merkezinde ve ilçelerde bulunan park ve yeşil alanlar için planlanan bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.


Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, şehrin birçok noktasında, kış aylarının bitimine az bir süre kalmasıyla birlikte bahar temizliği için devreye girdi. Çalışma kapsamında kış koşulları nedeniyle tahrip olan banklar, çöp kovaları, koşu parkurları ve arızalı spor aletleri onarıldı, çocuk parklarının güvenli bir şekilde kullanımının gerçekleşmesi için eksikler giderildi. Ayrıca yağışlar nedeniyle bakımsız kalan alanlar ekiplerce temizlendi.


Öte yandan vatandaşlar, olumsuz hava koşullarında göstermiş olduğu gayretten dolayı ekip çalışanlarına memnuniyetlerini dile getirdi.


Aralıksız devam eden çalışmalarla kentin daha yaşanılabilir hale getirilmesi ve estetik güzelliğinin korunması amaçlandı. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:00 Kaynak: İHA
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