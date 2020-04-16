Büyükşehir, Balıkesir'i maskesiz bırakmıyor - Son Dakika

Balıkesir'de maske ihtiyacının karşılanması için çalışan Büyükşehir Belediyesi, BALMEK vasıtasıyla maske ve tulum üretiyor. Evlerinden gönüllü olarak maske dikimine katkı sağlayan kadınlara da malzeme desteği veren belediye, ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde süreci yönetiyor.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK), kent genelinde koronavirüs ile mücadelede kullanılmak üzere başlattığı maske üretimine devam ediyor. BALMEK kursiyerleri ayrıca sağlık çalışanları için tulum da üretiyor. BALMEK kursiyerlerinin yanı sıra Balıkesirli gönüllü kadınlar da evlerinde diktikleri maskelerle sürece destek oluyor. Günlük 11 bin adet maske şehir merkezi başta olmak üzere; Susurluk, İvrindi, Savaştepe, Bigadiç, Kepsut ve Sındırgı'da steril bir şekilde üretiliyor.



2 milyondan fazla maske dağıtıldı



20 ilçe belediyesiyle koordine halinde 2 milyonun üzerinde maske dağıtan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Meslek Edindirme Kurslarında da maske üretimine devam ediyor. Kursiyerlerin ve şehirdeki gönüllü kadınların ürettiği maskeler sağlık personelleri başta olmak üzere; pazar yerleri, bankalar, toplu taşıma gibi çok sayıda noktada dağıtılıyor.



1 aydır maske üretiyorlar



BALMEK'te, maske ve tulum üretimine destek veren Susurluk Kent Konseyi Başkanı Doktor Luiz Erpınar "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bu milli mücadele günlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kurmuş olduğu Meslek Edindirme Kurslarında son bir aydır maske ve tulum üretiyoruz. Açık pazar yerlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarına, emniyet, jandarma ve devlet dairelerine buradan maske temin ediyoruz. Yüksek oranda maske üretimimiz var. İhtiyaç dahilinde tulum üretimi de gerçekleştiriyoruz." dedi.



Şehrin ihtiyacını karşılıyoruz



Şehirdeki maske ihtiyacının en üst düzeyde karşılandığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Şehirde maske sorun olmaktan çıktı. Tedbirlerimizi maksimum düzeyde aldık. BALMEK'te ve evlerinde kadınlarımız maske üretiyorlar. Gerek Valiliğimiz ve kamu kurumlarımız gerekse ilçe belediyelerimizle aynı hassasiyetle, işbirliği halinde koronavirüs ile mücadele ediyoruz. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim Balıkesir, koronavirüs ile en iyi şekilde mücadele eden illerden bir tanesi." dedi. - BALIKESİR