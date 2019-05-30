Son Dakika Haberleri: Büyükşehir başkanlarından Şeniz Doğan'a tebrik ziyareti
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Büyükşehir başkanlarından Şeniz Doğan'a tebrik ziyareti

2 saat önce

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Kayalar'ı makamında ağırladı.

Büyükşehir başkanlarından Şeniz Doğan'a tebrik ziyareti, System.String[]
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Kayalar'ı makamında ağırladı.

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a büyükşehir belediye başkanları ziyarette bulundu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Kayalar, Başkan Doğan'ı makamında ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mahir Akbaba, Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Denizli Belediyesi eski Başkanı Ali Marım ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri de ziyarete katıldı. Başkan Böcek ve Başkan Kayalar, Denizli merkezde belediye başkanlığı yapan ilk kadın olan Başkan Doğan'ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret esnasında başkanlar ilçelerde ki çalışmalar hakkında konuştu.

Görüşme sonunda Doğan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Kayalar'a gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten dolayı teşekkür ederek, hediyeler verdi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:34 Kaynak: İHA
Adana, Muhittin Böcek, Antalya, Şeniz Doğan, Güncel
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