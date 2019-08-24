Büyükşehir Basketbol Takımı yeni sezona hazırlanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, 2019-2020 sezonunda mücadele edeceği Süper Lig maçları için sezon çalışmalarına başladı.



Türkiye'nin en büyük 3 takımının yer aldığı Süper Ligde mücadele edecek olan Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, sezon çalışmalarına başladı. 14 takımın yer aldığı Süper Ligde mücadele edecek olan Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın hedefi bu yılda başarı ile Süper Ligde tamamlamak. 12 sporcunun yer aldığı takım antrenörü Serdar Yıldırım, zorlu bir ligde yer aldıklarını ama başarılı olacaklarına inandıklarını belirtti.



"Başkan Beyazgül gençlerimize çok destek veriyor"



Süper Ligde Şanlıurfa'yı temsil etmekten gurur duyduklarının belirten antrenör Serdar Yıldırım, "2019-2020 Tekerlekli Sandalye Basketbol Sezonu fikstürü geçen hafta çekildi. 26 Eylül de başlayacak olan ligin hazırlıklarına Büyükşehir Belediyesi olarak başlamış durumdayız. Haftada 4 antrenman yaparak sezon hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Geçen sezondaki başarımızı bu sezonda göstermek hedefindeyiz. Zorlu bir ligde yer alıyoruz. Dünyanın en iyi liglerinden biri olan Türkiye Süper Ligi'nde yer alıyoruz. Bu ligde Şanlıurfa'yı temsil etmek bizim için gurur verici. 14 başarılı takımın yer aldığı ligde başarı sağlamak oldukça zor. Ama biz sporcularımıza güveniyoruz. Çıtamızı orta sıralara getirme hedefindeyiz. 12 sporcudan 10 sporcumuz bizim kendi alt yapımızdan yetiştirdiğimiz sporcularımız. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün desteği neticesinde gençlerimiz hak ettikleri değeri alarak sezonu tamamlayacaklardır" diye konuştu. - ŞANLIURFA