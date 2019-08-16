Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Batı Gazi'de asfalt öncesi altyapı çalışması başlattı
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Büyükşehir Batı Gazi'de asfalt öncesi altyapı çalışması başlattı

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde sürdürdüğü altyapı ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.

Büyükşehir Batı Gazi'de asfalt öncesi altyapı çalışması başlattı, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde sürdürdüğü altyapı ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Efeler ilçesinin en işlek caddelerinden Batı Gazi Bulvarı'nda başlatılan çalışmalarda, öncelikle Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri altyapıyı düzenlemeye başladı. ASKİ ekipleri altyapı düzenlemesini bitirdiğinde, bulvar kaliteli sıcak asfaltla kaplanacak.

Çalışmalar kapsamında Batı Gazi Bulvarı'nda sık sık arıza yapan içme suyu boruları değiştiriliyor. Ekipler, çalışmaların bir an önce bitirilip bulvarın modern hale getirilmesi için hummalı bir çalışma yürütürken, vatandaşlar da yapılan düzenlemeler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu, bulvarda yapılan çalışmalardan dolayı ulaşımın kısa bir süre aksadığını, bunun için vatandaşlardan özür dilediklerini belirterek, çalışmaların kısa sürede bitirileceğini ifade etti. - AYDIN
Gazi Bulvarı, Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:49 Kaynak: İHA
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