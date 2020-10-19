Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Okçuluk Takımı Türkiye Şampiyonu oldu
19.10.2020 11:46
Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Okçuluk Takımı, Antalya'da düzenlenen 2020 Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Okçuluk Takımı, Antalya'da düzenlenen 2020 Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.
Türkiye Okçuluk Federasyonca Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirildiği 4 günlük organizasyona, 68 kulüpten 93'ü kadın 213 sporcu katıldı.
Şampiyonada Sevda Yaka, Hazal Burun ve Songül Lök üçlüsünden oluşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Okçuluk Takımı, makaralı yay kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu kazandı.
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