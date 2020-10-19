Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Okçuluk Takımı Türkiye Şampiyonu oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Okçuluk Takımı, Antalya 'da düzenlenen 2020 Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Kendisini takip ederek taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Bacağıma elledi, şikayetçiyim