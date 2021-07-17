Üye Girişi
Büyükşehir bayrama hazır - Son Dakika

Büyükşehir bayrama hazır

17.07.2021 00:57
Büyükşehir bayrama hazır, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi, başta çevre ve hayvan sağlığı ekipleri olmak üzere, zabıta, itfaiye, mezarlıkile ASAT ekipleri Kurban Bayramı boyunca görevlerinin başında olacak, toplu ulaşımda bise elediyenin resmi plakalı araçları ücretsiz yolcu taşıyacak.

Büyükşehir Belediyesi, başta çevre ve hayvan sağlığı ekipleri olmak üzere, zabıta, itfaiye, mezarlık

ile ASAT ekipleri Kurban Bayramı boyunca görevlerinin başında olacak, toplu ulaşımda bise elediyenin resmi plakalı araçları ücretsiz yolcu taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü kurban kesim işleminin hijyenik ortamlarda yapılabilmesi için bu yıl da 3 yerde kurban kesim hizmeti verecek. Vatandaşlar Muratpaşa İlçesi Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı ve Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ile Döşemealtı Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında bayramın 1'nci ve 2'inci günlerinde veteriner hekim kontrolünde ücretsiz kurban kesim hizmetinden yararlanabilecek.

"Randevu sistemi devrede"

Antalya Büyükşehir Belediyesi kesim yerlerindeki düzenin sağlanması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi, Covid-19 bulaşma riskinin en aza indirilmesi amacıyla randevu sistemiyle çalışacak. Ücretsiz kesim hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların arife gününe kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde bulunan kurban kayıt formu doldurarak randevu alması alması gerekiyor.

"Hayvan yakalama timi"

Büyükşehir Belediyesi'nin Serik, Elmalı ve Kaş- Demre kesimhaneleri de bayramın birinci ve ikinci günü vatandaşların kullanımına açık olacak. Kurbanlıklarını elinden kaçıran vatandaşlar oluşturulan Hayvan Yakalama Timine telefondan ulaşarak yardım isteyebilecek.

"Ulaşım ücretsiz"

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi, bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için ücretsiz ulaşım kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayı 4 günlük Kurban Bayramı boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak.

"ASAT'ı 24 saat arayabilecekler"

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü de bayramda su ve atık su hizmetlerinin normalden daha yoğun kullanılacağını göz önüne alarak hazırlıklarını tamamladı. ASAT, il merkezinde ve bütün ilçelerde gerekli araç, ekipman ve personelle görev başında olacak. Turizm kenti olan Antalya'nın tatilde çok yoğun bir nüfusa ev sahipliği yaptığını değerlendiren ASAT, tedbirleri en üst düzeye çıkardı. Vatandaşlar herhangi bir arıza ve şikayet için ALO ASAT 185 numaralı telefonu 24 saat arayabilecek.

"Zabıta görev başında"

Bayram süresince Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda çalışan personel de görev başında olacak. Zabıta ekipleri halkın, mezarlıkları rahat ziyaret edebilmesi için gereken önlemleri alacak. Kurban bayramında vatandaşlardan gelen şikayetlere de müdahale edilecek.

"İtfaiye görevde"

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de bayram boyunca görev başında olacak. Merkez grup başta olmak üzere, 45 istasyonda görevli 581 nöbetçi itfaiye personeli olası bir yangına karşı 24 saat hazır olacak. Vatandaşlar, yangın ihbarlarını 112 numaralı telefona bildirebilecek.

"Çevre sağlığı iş başında"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri de kurban bayramı öncesinde başladığı denetimlere ve vektörel mücadeleye bayram süresince devam edecek. Kurban Bayramında hayvansal atıklar nedeniyle artabilecek sinek oluşumlarının önüne geçmek için görev başında olacak ekipler kesim noktalarında vektörel mücadele yapacak. Kesim yerlerinden çıkan hayvansal atıklar bertaraf edilecek.

"Sosyal tesisler açık"

Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET A.Ş. tarafından işletilen sosyal tesisler de Kurban Bayramı'nda hizmetlerine devam edecek. Tünektepe Sosyal Tesisi ve Teleferik Tesisi bayram boyunca 10.00-19.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetinde olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tophane Çay Bahçesi Kurban bayramının 1. Günü saat 14.00 -24.00 saatleri arasında hizmet verecek. Diğer günlerde ise normal saatlerinde 08.30-24.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetin olacak.

"Mesire alanları açık olacak"

ANET A.Ş tarafından işletilen Topçam ve Sarısu Mesire alanları da Kurban Bayramı tatilinde de piknikçilere hizmet vermeye devam edecek. Topçam Mesire Alanı 17 Temmuz-25 Temmuz tarihleri arasında 07.00-21.00, Sarısu mesire Alanı 17 Temmuz-25 Temmuz tarihleri arasında 07.00-20.30, Sarısu Kadınlar Plajı ise bayram boyunca 08.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Halk Et Satış Mağazaları ise arife günü 09.00-19.00 saatlerinde hizmet verirken, 20 Temmuz-25 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. - ANTALYA

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Zabıta, Kurban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir bayrama hazır - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı 00:16 49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi 00:14 Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti 23:20 Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti
Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti 22:57 Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti 22:02 Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor 21:37 Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti 19:16 Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu 18:28 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
19:11 Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
19:09 Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne bayram genelgesi
19:07 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi
18:30 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
18:29 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
18:27 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
17:36 FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
Saadet Partisi Saadet Partisi "Temel Karamollaoğlu istifa edecek" iddiasını yalanladı         
00:24
Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez KKTC'de resmi temaslarda bulundu Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez KKTC'de resmi temaslarda bulundu         
00:16
Galatasaray'da PSV maçına sayılı günler kala 2 futbolcu koronavirüse yakalandı Galatasaray'da PSV maçına sayılı günler kala 2 futbolcu koronavirüse yakalandı         
23:28
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Alex Teixeira, İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Alex Teixeira, İstanbul'a geliyor         
23:00
Bakan Koca'ya gece yarısı paylaşım yaptıran gelişme! Artık üçte birimiz çift doz aşılı Bakan Koca'ya gece yarısı paylaşım yaptıran gelişme! Artık üçte birimiz çift doz aşılı         
22:33
Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Osman Büyükşen, son paylaşımıyla yürekleri dağladı Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Osman Büyükşen, son paylaşımıyla yürekleri dağladı         
21:44
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere         
19:32
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı         
18:35
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı         
16:59
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 02:06:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir bayrama hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement