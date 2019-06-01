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Büyükşehir bayramda görev başında

31 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların karşılaşabileceği olumsuzluklara müdahale edebilmek amacıyla bayram süresince görev yapacak.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların karşılaşabileceği olumsuzluklara müdahale edebilmek amacıyla bayram süresince görev yapacak.

Kocaeli'nin bayramı huzurlu bir şekilde geçirmesi için mesai yapacak Büyükşehir birimleri, gün boyu görevde olacak.

Ramazan Bayramı'nın huzurlu ve sorunsuz bir ortamda yaşanabilmesi amacı ile Büyükşehir Belediyesi nöbetçi ekipler oluşturdu. Bu doğrultuda itfaiye ekipleri olası yangın ve vatandaşların kurtarma vakalarına müdahale için bayram boyunca görev yapacak. Ambulans birimleri hasta ulaşım ihtiyaçları için, Mezarlıklar Müdürlüğü de defin işlemleri için mesai yapacak. İSU ekipleri de kanalizasyon ve su arızaları için hazır halde bekleyecek. Zabıta birimleri ise denetim ve kontrollerini sürdürmeye devam edecek.

Ambulans ihtiyacı için Büyükşehir Ambulans Nakil Hizmetleri ve ulaşımla ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı bayram boyunca da 24 saat görev yapacak. Vatandaşlar Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans ihtiyaçlarını ve ulaşımla ilgili sorun ve taleplerini iletebilecek. Öte yandan vatandaşlarımızın ulaşım konusunda karşılaşabilecekleri sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla 153 numaralı telefon ile irtibatlı Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ulaşım Denetim ekipleri Ramazan Bayramı süresince görev yapacak. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:08 Kaynak: İHA
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