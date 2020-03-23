Büyükşehir Beldiye Başkanı Büyükkılıç, TBB encümenine telekonferansla katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Beldiye Başkanı Büyükkılıç, TBB encümenine telekonferansla katıldı - Son Dakika

Büyükşehir Beldiye Başkanı Büyükkılıç, TBB encümenine telekonferansla katıldı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle telekonferansla yapılan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen toplantısına katıldı.

Büyükşehir Beldiye Başkanı Büyükkılıç, TBB encümenine telekonferansla katıldı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle telekonferansla yapılan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen toplantısına katıldı.

Büyükkılıç, makamından katıldığı toplantı öncesi yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının önlenmesi için açıklanan tedbirlerin ele alındığını belirtti.

Koronavirüs salgınının önlenmesi için devletin aldığı tedbirlerin önemini vurgulayan Büyükkılıç, "Hemşehrilerime önlemlere göstermiş oldukları duyarlılık için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının, süreci başarılı bir şekilde yürüttüğünü de aktaran Büyükkılıç, bu sürecin el birliği ile aşılacağını vurgulayarak, "Bu günler Allah'ın izniyle geçecektir. Önemli olan tedbirleri almamız ve bu tedbirlerle uymamız." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükkılıç, daha sonra telekonferans sistemiyle TBB encümen toplantısına katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığındaki toplantıya Büyükkılıç'ın yanı sıra aralarında Bursa, Manisa ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanları'nın da bulunduğu encümen üyesi belediye başkanları iştirak etti.

Toplantıda, koronavirüs salgınının önlenmesi için alınan önlemler, çıkarılan genelgeler ve bu genelgeler doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamaların ele alındığı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye Bankalar Birliği, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:50 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak         
13:29
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi         
12:56
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu! Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!         
12:42
Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti         
12:35
Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın         
12:33
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak         
11:52
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir         
11:27
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı         
11:04
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti         
11:04
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi         
10:53
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı         
10:08
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 23:29:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Beldiye Başkanı Büyükkılıç, TBB encümenine telekonferansla katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]