Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Savaş: "Bilbordları Sokak Hayvanları İçin Kullanacağız"

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, İncirliova'da düzenlediği programda Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda bilbordları kendisi için değil sokak hayvanları için kullanacağını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, İncirliova'da düzenlediği programda Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda bilbordları kendisi için değil sokak hayvanları için kullanacağını söyledi.



Vatandaşa vaat edilen projelerin hayata geçirilmediğini ve mevcut Büyükşehir Belediye yönetiminin yanlış politikalarla Aydın'ı çıkmaza sürüklediğini ileri süren Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, "2014'te 133 proje açıkladılar. Sadece 13 tanesini hayata geçirebildiler. Buna rağmen Sayın Çerçioğlu Bilbordlara 100 milyon TL para harcadı ve harcamaya devam ediyor. Bu paralar vatandaşımızın parası. Laf çok icraat yok. Hayata geçirebildiği projeler olsa onları gösterecek ama proje de yatırım da olmadığı için buralara sadece kendi fotoğrafını asıyor. 31 Mart akşamı Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra o bilbordlarda benim fotoğrafımı asla göremeyeceksiniz. Çünkü o bilbordları yatırımcı firmalara kiraya verecek, elde edilecek bu gelirleri de sokak hayvanları için kullanacağım. Aydın'da sokak hayvanlarını da koruyup kollayacağız" diye konuştu. - AYDIN

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